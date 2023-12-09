أنواع أضواء الفرامل على لوحة القيادة ومعناها

القاهرة - بوابة الوسط

عندما يضيء ضوء فرامل لوحة القيادة، انتبه لذلك، فإنها طريقة سيارتك لإخبارك بوجود خطأ ما باستخدام مكابحها، فلا تتجاهل علامة التحذير هذه.

تؤدي المكابح وظيفة حيوية، ويجب أن تعمل دائمًا بشكل مثالي، لإيقاف رحلتك بسلاسة وأمان.

وقد يؤدي تجاهل ضوء الفرامل الموجود في لوحة القيادة إلى إجراء إصلاحات كبيرة تكلف الكثير أو الأسوأ من ذلك، فقد تنقطع الفرامل ببساطة.

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نقدم لك سبب إضاءة ضوء الفرامل، وما هي الحلول التي قد تكون موجودة لسلامة سيارتك على الطريق.

أنواع أضواء الفرامل على لوحة القيادة ومعناها

في الماضي، كانت المركبات مزودة بضوء فرامل واحد فقط ينبه السائق عند وجود مشكلة في نظام الفرامل.

مع ذلك، ومع ازدياد تعقيد السيارات، ظهرت الحاجة إلى أنظمة فرامل أخرى.

ومن هنا تأتي الحاجة إلى المزيد من مصابيح الفرامل، لإخطار السائقين بمشاكلها.

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اليوم، هناك أربعة أضواء للمكابح في لوحة عدادات سيارتك: خدمة الفرامل، ونظام «ABS»، وفرامل الانتظار، ومؤشر تآكل وسادة الفرامل.

ضوء خدمة الفرامل

- نظام الفرامل في سيارتك هو ما يساعد في إيقاف سيارتك بكل مرة تحتاج فيها إلى التوقف في ظل ظروف القيادة العادية.

ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك

- تعد إضاءة مصباح خدمة الفرامل إشارة إلى وجود مشكلة في نظام الفرامل الرئيسي بسيارتك. يشبه رمز الفرامل هذا «!»، وقد يؤدي تنشيط فرامل الانتظار أيضا إلى ظهور هذا الضوء.

مع ذلك، إذا لم يجر تشغيل فرامل الانتظار مطلقًا أو لم ينطفئ الضوء بعد إيقاف تشغيل فرامل الانتظار، فمن المحتمل أن يكون نظام الفرامل لديك معيبًا.

ضوء نظام الفرامل المانعة للانغلاق «ABS»

- يساعد نظام الفرامل المانعة للانغلاق بسيارتك في منع انزلاق سيارتك، ويساعدك على اكتساب قوة الجر في أثناء التوقف الشديد أو عند القيادة على أرض زلقة.

- يعمل رمز الضوء التحذيري لمنع قفل الفرامل المكتوب على شكل «ABS» على لوحة عدادات السيارة على تنبيه السائقين عند وجود مشكلة في نظام «ABS» الخاص بسيارتك.

- لذلك عندما يظهر ضوء «ABS»، حاول التحقق من نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

- لا يتسبب نظام «ABS» المعيب في قفل العجلات، وفقدان التحكم في التوجيه خلال التوقف الشديد فحسب، بل يتسبب أيضًا في عمل مكابح سيارتك بشكل غريب، حتى في الظروف العادية، وقد تسمع أيضًا أصواتًا غريبة عند الكبح.

ضوء فرامل الانتظار

- تساعد فرامل انتظار سيارتك، التي تسمى أيضًا فرامل الطوارئ، في إبقاء سيارتك في وضع ثابت عند ركنها، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في إيقاف سيارتك عند تعطل الفرامل العادية.

- وفي حين أن رمز فرامل الانتظار في بعض السيارات هو ضوء «PARK»، فإن البعض الآخر يستخدم ضوء المؤشر«BRAKE» أو«P». وتعد إضاءة ضوء فرامل الانتظار على لوحة القيادة الخاصة بك إشارة إلى أن فرامل الانتظار الخاصة بك إما معطلة أو معيبة.

ضوء مؤشر تآكل وسادة الفرامل

- توفر وسادات الفرامل احتكاكًا يستخدم في إيقاف السيارة، وعادةً تحتوي هذه الوسادة على مادة احتكاكية تساعدها في الإمساك بالدوارات عند الضغط على دواسة الفرامل.

- مع ذلك، وبمرور الوقت، يمكن أن تتآكل، ما يؤدي إلى إضاءة الضوء.

- يُستخدم ضوء مؤشر تآكل وسادة الفرامل في إخبار السائقين بأن تيل الفرامل الخاص بها متآكل، ويجب استبداله.

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