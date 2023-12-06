أبحاث حول إعادة استخدام بطاريات المركبات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

في وقت تشهد الطرق عددًا متزايدًا من المركبات الكهربائية، بدأت الشركات المصنعة للسيارات تفكر في إعطاء حياة ثانية للبطاريات، بهدف خفض بصمتها الكربونية.

عمر البطاريات

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء العالم ويُقدَّر عمر البطاريات المستخدمة في هذه السيارات بنحو عشر سنوات، فيما يُتوقَّع سحب نحو أربعة ملايين سيارة كهربائية من الأسواق العام 2030، وفق دراسة أجرتها شركة «بوسطن كونسالتينغ غروب» وفق وكالة «فرانس برس».

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مصادر طاقة متجددة

وتبقى البطاريات صالحة لاستخدامات أخرى، في حين لا تزال سعتها تصل إلى ما بين 70 و80%. لكن أي بطاريات مقصودة في هذه الحالة؟

يمكن للبطاريات أن تسمح بتنظيم شبكة الكهرباء، في وقت تتطور الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهما مصدران للطاقة المتجددة لكنّها غير متوافرة بصورة متواصلة.

بطاريات مستردة من سيارات قديمة

ومنذ العام 2018، تستخدم شركة «بي إم دبليو» الألمانية بطاريات مُستردَّة من سياراتها الكهربائية القديمة «أي 3» التي طرحت في الأسواق العام 2012، لتخزين الطاقة التي تنتجها أربع توربينات رياح في لايبزيغ (شرق ألمانيا) ومن ثم ضخها في شبكة الكهرباء العامة.

جدول الصيانة للسيارات الكهربائية

ويوضح مدير هذه المنشأة «هولغر رايشه»«الهدف هو الحفاظ على استقرار الشبكة العامة والتعامل مع الطلب عندما يكون استهلاك الكهرباء في ذروته».

وتحذو حذوها شركة «رينو» التي تملك كميات كبيرة من البطاريات من شأنها أن تضمن هذه العملية في مواقعها، أما شركة «أودي» التابعة لـ«فولكس فاغن»، فتستخدم بطاريات ليثيوم أيون مستعملة في محطاتها للشحن السريع التي تعمل بالألواح الشمسية.

ودخلت «فولكس فاغن» سوق الكهرباء في إطار مشروع تجريبي. وتقول ناطقة باسم المجموعة «من المهم اكتساب خبرة في إدارة التخزين الثابت بالبطاريات، مع هدف يتمثل في تطوير نشاط مهم ومربح على المدى البعيد».

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إعادة تدوير

يمكن اللجوء إلى تخزين الطاقة باستخدام البطاريات المستعملة على نطاق أصغر، بدل الاستعانة بمولّدات تعمل بالديزل أو البنزين وتوفر «رينو» بطاريات مستعملة لشركة «بيتيريز» الألمانية الناشئة التي تحولها إلى نظام تخزين متنقل، على عربة ذات عجلات، يمكن استخدامه في مواقع بناء أو خلال مهرجانات، وفق «جان-دوني كور».

لكن هل كل بطاريات السيارات الكهربائية قابلة لاستخدام ثانٍ؟

يقول المسؤول عن هذه المسائل لدى شركة «ستيلانتس» الفرنسية داميان بيار سينفلو «إن الأمر ليس مفرغًا منه، بل ثمة تحديات تقنية واقتصادية يتعين مواجهتها».

وفي مدينة «رين»، يجري إدخال تغييرات إلى نحو عشرين بطارية في مصنع «ستيلانتس»، في إطار مشروع تجريبي. ويتمثل العمل المُنجَز في تعلّم طريقة استعادة العناصر بصورة آمنة ومعرفة حالة البطارية قبل إعادة استخدامها.

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ويقول «ماتيو نويل» من شركة «رولان بيرجيه» الاستشارية «ستتوافر لدينا على المدى البعيد تقنيات جديدة للبطاريات تتيح تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد تكون أقل كلفة من استخدام بطاريات السيارات القديمة».

إعادة استخدام البطاريات مربح للغاية

«هولغر رايشه» «يرى أن استخدام البطاريات مرة ثانية مربح، لأن البطارية عادةً ما تعيش 10 سنوات في السيارة، ثم 10 سنوات أخرى في التخزين الثابت، ويمكن في النهاية إخضاعها لإعادة التدوير، ما يطيل عمرها الإنتاجي».

وتقول صوفي مولينا من شركة «إنتِك» التي تتعاون مع «ستيلانتس»، «أعتقد أن الاستخدام الثاني للبطاريات ممكن لأن الحاجات ستكون كبيرة جدًا والاهتمام ليس فقط من منطلق اقتصادي بل بيئي كذلك».

