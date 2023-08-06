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جدول الصيانة للسيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 11:03 صباحا
جدول الصيانة للسيارات الكهربائية
خطوات صيانة السيارات الكهربائية وفتراتها الزمنية (الإنترنت)
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على الرغم من ارتفاع سعر السيارات الكهربائية مقارنة بنظيراتها التقليدية، فإنها أرخص في تكاليف التشغيل، حيث يمكنك شحنها في المنزل. كما أن تكاليف صيانتها منخفضة على المدى الطويل، وذلك لأنها تتخلص من أكثر من عشرين مكوناً ميكانيكياً تتطلب صيانة دورية. كما يتجنب مالك السيارات الكهربائية تكاليف عديدة مثل تغيير الزيت واستبدال الفلاتر وغيرها. لكن صيانتها ليست مجانية بالطبع، حيث تنصح شركات صناعة السيارات مالكي هذه السيارات باتباع سلسلة من الفحوص والصيانة الدورية، للحفاظ عليها، وفقا لموقع «موتوراتي».
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وبصرف النظر عن تغيير الإطارات واستبدال فلتر الهواء في المقصورة وشفرات المساحات، يجب على مالك السيارات الكهربائية فحص أجزاء ميكانيكية مختلفة. وإليكم أمثلة لما هو مطلوب وفقاً لجدول صيانة سيارة شيفروليه بولت الكهربائية:

فحوص شهرية (يؤديها المالك):
- التحقق من ضغط الإطارات وفحصها بشكل عام، والتحقق من سائل تنظيف الزجاج الأمامي وملئه إذا تطلب الأمر ذلك.

كل 12.000 كلم:
- التحقق من مستوى سائل تبريد البطارية، ومحول الطاقة ووحدتها الإضافية والشاحن، والتحقق من تسرب السوائل، وفحص المكابح، وفحص بصري لمكونات التوجيه والتعليق والشاسيه، بحثاً عن أي تلف، وفحص أقفال الأبواب ودواسة البنزين من علامات التآكل والشقوق وغيرها.

مرتين سنوياً:
- اغسل الأماكن المعرضة للتآكل، خاصة الجزء السفلي من السيارة بالماء العادي.

كل 24.000 كم:
- استبدال شفرات مساحات الزجاج الأمامي.

كل 60.000 كم:
- استبدال مرشح هواء المقصورة (يمكنك القيام بذلك في مسافات أقصر إذا لزم الأمر).
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كل خمس سنوات:
- تفريغ وإعادة ملء سائل تبريد السيارة، واستبدال سائل المكابح.

كل سبع سنوات:
- تغيير مجففات تكييف الهواء التي تمتص الرطوبة في نظام تكييف الهواء، للمساعدة في منع تآكلها.

البطارية
- بالنسبة لحزمة البطارية، فيجب أخذها في عين الاعتبار، حيث تعد أغلى مكونات السيارة، والتي تتحلل مكوناتها بمرور الوقت وتفقد كفاءتها. وعلى الرغم من أن هذا يحدث تدريجياً، ويجب عليكم حساب النطاق الكهربائي للسيارة بشكل دوري، فقد تحتاجون إلى تغييرها، إذ إن النطاق قد ينخفض من 350 كم لكل شحنة إلى 150 كلم لكل شحنة مع مرور السنين.

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