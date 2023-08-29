  • Alwasat News
Atwasat

روسيا تطور منصات شحن كهربائية للطرق النائية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 08:47 صباحا
روسيا تطور منصات شحن كهربائية للطرق النائية
روسيا تطور منصات شحن بمواصفات خاصة للسيارات الكهربائية (الإنترنت)
alwasat radio

تمكن اختصاصيون في جامعة شمال القوقاز الروسية من تطوير منصات شحن خاصة للسيارات الكهربائية، يمكن الاعتماد عليها في المناطق النائية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الجامعة فإن محطات الشحن الجديدة يمكن أن تكون مفيدة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر فيها شبكات كهربائية، كونها مزودة بمحركات توليد طاقة داخلية تعمل بالغاز أو الوقود السائل، وتقوم هذه المحركات بتحويل الطاقة الميكانيكية التي تحصل عليها من الوقود إلى طاقة كهربائية لشحن السيارات وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

جدول الصيانة للسيارات الكهربائية

وتبعا للخبراء في المعهد فإن مثل هذا النوع من محطات الشحن يمكن أن يعتمد كحل لشحن السيارات الكهربائية في المناطق النائية أو في المناطق التي تكون فيها مصادر الطاقة الكهربائية محدودة.

وأشار الخبراء إلى أن الاختبارات على محطات الشحن الجديدة أظهرت أنها تعمل بكفاءة ممتازة تزيد على 90%، كما يمكن تطوير نسخ معدلة من توربيانات هذه المحطات لاستعمالها في تزويد المباني أو المنشآت بالطاقة على سبيل المثال.

أهم 3 أدوات في السيارة عليك امتلاكها

ونوه الخبراء بأن الخيار الواعد في المستقبل هو استخدام المحطات التي تعتمد على الطاقة الشمسية لشحن المركبات الكهربائية والانتقال من شبكات التيار المتردد إلى شبكات التيار المستمر، ما سيقلل من هدر الطاقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية

هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية
اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار
الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني

الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا ...
شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»

شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»
أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير ...
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه مع بيرنز

«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه...
شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ليبيا

شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ...
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق

مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة
300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة
تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها
تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية الجديدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية الجديدة
احذر زيادة زيت محرك سيارتك
احذر زيادة زيت محرك سيارتك
بالفيديو: 40 ألف دولار للحصول على عائلية «Great Wall»
بالفيديو: 40 ألف دولار للحصول على عائلية «Great Wall»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو...
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة...
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان ......
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة...
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة...
المزيد
جاكوار «XKSS» النادرة في مزاد بـ13 مليون دولار
جاكوار «XKSS» النادرة في مزاد بـ13 مليون دولار...
روسيا تطور منصات شحن كهربائية للطرق النائية
روسيا تطور منصات شحن كهربائية للطرق النائية...
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو...
بالفيديو: 40 ألف دولار للحصول على عائلية «Great Wall»
بالفيديو: 40 ألف دولار للحصول على عائلية «Great Wall»...
احذر زيادة زيت محرك سيارتك
احذر زيادة زيت محرك سيارتك...
المزيد