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نصائح لقيادة آمنة في أثناء حدوث عواصف ترابية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 08:59 صباحا
نصائح لقيادة آمنة في أثناء حدوث عواصف ترابية
أهم 5 نصائح عند قيادة السيارة خلال العاصفة الترابية (الإنترنت)
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بعد تعرض غالبية البلدان العربية للعواصف، عليك معرفة كيفية القيادة بأمان خلال تلك العواصف، إذ ينبغي على السائقين الالتزام بقواعد وآداب المرور، حتى يكون المواطن في مأمن من الحوادث خلال السير على الطرق.

تعرف معنا على أهم النصائح عند قيادة السيارة خلال العاصفة الترابية، وذلك وفقا وفقا لموقع «دوبيزل».

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- تجنب القيادة في عاصفة ترابية أو خلالها إن أمكن. وفي أثناء القيادة عبر الغبار والدخان، تأكد من إضاءة المصابيح الأمامية.

- الزم اليمين، واترك مسافة أمان كافية، حتى تتمكن من السير في سلامة، ولا تنتظر حتى يؤدي ضعف الرؤية إلى صعوبة الانسحاب من الطريق بأمان، حيث يجب أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن، والخروج تماما من الطريق السريع إذا استطعت.

- لا تتوقف في حارة بها إصلاحات، وابحث عن مكان آمن، للانسحاب تمامًا من الجزء المرصوف من الطريق، وينبغي أن توقف السيارة في وضع يضمن أنها على مسافة آمنة من الطريق الرئيسي، وبعيدا عن المركبات الأخرى.

- يجب عليك إطفاء جميع أضواء السيارة، بما في ذلك مصابيح الطوارئ الخاصة بك في أثناء الوقوف، مع ضبط فرامل الطوارئ، ورفع قدمك عن دواسة الفرامل، والبقاء في السيارة مع ربط حزام الأمان والانتظار حتى تمر العاصفة.

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- يجب أن يكون سائقو المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة، بينما تظل يقظة السائق وقدرته على القيادة الآمنة العاملين الرئيسيين في منع الحوادث.

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