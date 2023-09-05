6 نصائح قبل الذهاب لمراكز صيانة السيارات

القاهرة - بوابة الوسط

لا يعتبر التعامل مع مراكز خدمة وصيانة السيارات أمراً سهلاً، خصوصاً لأصحاب السيارات المبتدئين في هذا العالم، ومن لا يملكون الخبرة الكافية في التعامل مع مراكز الصيانة. لذلك عليك التعرف على بعض النصائح المهم اتباعها قبل الذهاب. تعرف عليها معنا وفقا لموقع «دوبيزل».

مراجعة تقييم مركز الصيانة

- بداية، وقبل التوجه لأي مركز صيانة، لإجراء أي أمر، ولو كان بسيطاً، ينبغي السؤال عن المركز، ومعرفة آراء العملاء السابقين، وقراءة تعليقات العملاء عن تجاربهم السابقة التي قد تحمل نقاطا إيجابية وأخرى سلبية، حتى يمكن بعد قراءتها اتخاذ القرار المناسب بالتوجه لمركز الصيانة هذا من عدمه.

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مرافقة فني الصيانة في أثناء فحص المركبة

- بعد التوجه لمركز الصيانة، وبدء الفني في فحص المركبة، لا تخجل من مرافقة فني الصيانة في كل خطوة يخطوها، ومراقبة أدائه وعمله. كما تساعدك هذه النقطة في معرفة الأجزاء المعطلة بسيارتك، وسبب تعطلها، لتكون بعيدا عن أي عملية احتيال. يمكننا اعتبار هذه الخطوة من أهم نصائح للمبتدئين في صيانة السيارات، خصوصاً الذين يجهلون أسماء القطع، ووظيفة كل منها.

الاتفاق على التكلفة قبل بدء العمل

- من النصائح المهمة عند زيارة مراكز صيانة السيارات، إن لم تكن أهمها، الاتفاق على تكاليف الصيانة، بما يشمل أجور التركيب والتبديل، بالإضافة إلى أسعار القطع كافة، وهذا الأمر غاية في الأهمية، خصوصاً أنك كمالك للسيارة لن تكون عرضة للمفاجآت، وستكون على معرفة بالمبلغ الذي ستدفعه نظير عملية الصيانة التي تمت لمركبتك.

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تحديد موعد البداية والنهاية

- حتى يضمن مالك المركبة أن عملية الصيانة تجرى وفق خطة معينة بعيداً عن التكهنات والتوقعات، يجب تحديد القطع التالفة التي سيجرى استبدالها، وتوثيق ذلك خطياً، لضمان الانتهاء من أعمال الصيانة في الوقت المحدد والمتفق عليه.

عدم إجراء أي صيانة إضافية دون علم مالك المركبة

- يجب عدم إجراء أي تغيير أو صيانة للمركبة دون علمك، وموافقتك على ذلك، والتأكيد على فني الصيانة عدم إجراء أي تدخل أو تغيير أو استبدال أي قطعة في المركبة دون الرجوع إليك كصاحب للمركبة. وبعد الاتفاق والموافقة، يمكن البدء في الصيانة.

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