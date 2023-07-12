«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعمل «ألفا روميو» على توسيع وجود عائلة سيارة «تونالي» بطرح نسخة هجينة من «كيو4» في أكتوبر المقبل.

وتأتي «تولاني» الهجينة مع محرك تيربو سعة 1.3 لتر، رباعي الأسطوانات بقوة 177 حصانا، أو 132 (ك.و.س)، كما نقل موقع «كار سكوب».

مواصفات السيارة وسعرها

كما تأتي السيارة مع ناقل سرعات أوتوماتيك ست سرعات، أمامي الدفع، وبطارية تنتج 90 (ك.و.س)، وعزم دوران 250 نيوتن، إضافة إلى بطارية ليثيوم أيوم بقوة 15.5 (ك.و.س)، يمكن قطع مسافة 60 كم بشحنة كهربائية واحدة.

وتطرح «ألفا روميو» الفئة الجديدة من «تونالي» بلون واحد جديد فقط اطلقت عليه اسم «Veloce»، ويبدأ سعرها من 52 ألف دولار.

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وتأتي «تونالي» مع مصابيح أمامية «LED Matrix» أوتوماتيكية بالكامل، وشبكة أمامية داكنة، وزجاج للخصوصية، وعجلات ألمنيوم مقطوعة مقاس 19 بوصة، ومرايا جانبية قابلة للطي مطلية باللون الأسود اللامع.

وتشمل إعدادات السلامة في السيارة مستشعرات وقوف أمامية وخلفية وجانبية، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة مع التوقف والانطلاق، والتحذير من الاصطدام، وفرملة الطوارئ المستقلة، ومراقبة السائق، جهاز استشعار لمراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية.

«ألفا روميو» توسع عائلة سيارة «تونالي» بطرح نسخة هجينة من «كيو4» (الإنترنت)

«ألفا روميو» توسع عائلة سيارة «تونالي» بطرح نسخة هجينة من «كيو4» (الإنترنت)