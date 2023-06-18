لامبورغيني أوروس تحصل على تعديلات جديدة من «1016 إندستريز»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أدخلت شركة تعديل السيارات الأميركية «1016 إندستريز» بعض التعديلات المميزة والإضافات لأكثر السيارات إثارة على الإطلاق، وهي لامبورغيني أوروس.

وقد أطلقت الشركة الأميركية اسم «فيجين 2.0» على حزمة التعديلات الجديدة، التي تأتي دون إزالة أي من الخطوط الرئيسية للسيارة، وتبدأ من الجزء الأمامي للامبورغيني أوروس.

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تعديلات جديدة

جاءت التعديلات الأفضل على الأجزاء الجانبية من السيارة بفضل إطارات السيارة الأكبر حجما، والأغطية الجاذبة للنظر. بينما يأتي الجزء الخلفي للامبورغيني أوروس مع مصد جديد مميز باللون الأسود، وغيره من التفاصيل المميزة.

السعر المتوقع

يبدأ سعر حزمة تلك التعديلات، المصنوعة من ألياف الفايبر، من 31 ألف دولار، وقد تصل إلى 42 ألف دولار.

شركة تعديل السيارات «1016 إندستريز » تُدخل بع التعديلات على سيارة لامبورغيني أوروس (الإنترنت)

شركة تعديل السيارات «1016 إندستريز » تُدخل بع التعديلات على سيارة لامبورغيني أوروس (الإنترنت)