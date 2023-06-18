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صور تكشف تفاصيل نسخة «الوحش» من هيونداي كونا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 18 يونيو 2023, 10:01 صباحا
صور تكشف تفاصيل نسخة «الوحش» من هيونداي كونا
تصميم مميز من هيونداي كونا بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
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تداولت بعض المواقع صورًا معدلة لسيارة هيونداي كونا، أطلق عليها البعض لقب «الوحش»، لما تحتويه من خطوط قوية وجريئة، وجناح خارجي ضخم للغاية بحجم طاولة صغيرة.

وتتميز هيونداي كونا، حسب موقع «كار سكوب»، بتصميمها المستقبلي المميز الذي يجعلها تبرز بين التصميمات الأفضل على الإطلاق.
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التصميم الخارجي
تظهر الصور المتداولة، التي جرى تعديلها باستخدام برمجيات الحاسوب، تصميما ثابتا لأبواب هيونداي كونا، والسقف والمرايات والجزء الخلفي والإضاءة «إل إي دي». لكن الجزء الأمامي يأتي مع شبكة ضخمة ذات مستوى منخفض يكاد يلامس الأرض.

كما يأتي النموذج مع تعديل مثير للإضاءة الأمامية، وغطاء مصنوع من ألياف الفايبر. أما الصدام الخلفي فغير موجود، ولهذا تظهر المكونات الميكانيكية والإطارات الخلفية بشكل قوي وجرئ.
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وربما يكون التعديل الأبرز هو تثبيت جناح بارز على الجزء الخلفي لهيونداي كونا، وآخر مثبت على السقف.
ويمكن إنتاج هذا النموذج مع خيارات متعددة للمحرك، سواء كان محركا يعمل بالبنزين أو كهربائيا أو هجينا.

محرك السيارة
تعد هيونداي كونا «إن لاين» هي الفئة الأبرز من كونا، مع محرك سعة 1.6 لتر، وقوة 190 حصانا.

تصميم مميز من هيونداي كونا بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
تصميم مميز من هيونداي كونا بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
تصميم مميز من هيونداي كونا بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
تصميم مميز من هيونداي كونا بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
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