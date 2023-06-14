  • Alwasat News
Atwasat

«Rimac» تسلم أول نسخة من سيارتها الكهربائية الخارقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 11:35 صباحا
«Rimac» تسلم أول نسخة من سيارتها الكهربائية الخارقة
ريماك تسلم أول نسخة من السيارة الكهربائية الخارقة «Nevera» (الإنترنت)
alwasat radio

سلمت شركة «Rimac Automobili» أول سيارة كهربائية خارقة من طراز «Nevera» في الولايات المتحدة .
وقد شاهد فريق «Rimac» التسليم الأولي الرائد لسيارة «Nevera»، التي تعد واحدة من أسرع السيارات على وجه الأرض.

مع إنتاج سيقتصر فقط على 150 وحدة مخطط لها، تم بناء «Nevera» بواسطة «Rimac» بمقر «Bugatti-Rimac» في كرواتيا.
ما هي أجمل سيارة خارقة للعام 2022؟
أسرع سيارة كهربائية
تتميز «Nevera» بحزمة بطارية 120 كيلو وات في الساعة، ونطاق 300 ميل، لكن هذا ليس محور تركيز السيارة، حيث تعد حاليًا أسرع سيارة، إذ تبلغ سرعتها القصوى 256 ميلا في الساعة، وتحقق 60:0 ميلا/الساعة في 1.74 ثانية فقط.

مواصفات السيارة الأولى
يأتي التسليم الأولي في الولايات المتحدة إلى المشتري الذي طلب السيارة بطلاء «Gunpowder Grey» مع تشطيب لؤلؤي، وتم تزويدها بعجلات «Gunmetal Infinitus»، وفرجار أسود لامع.

سعر السيارة
تبلغ تكلفة «Rimac Nevera» نحو 2.2 مليون دولار، وتمتلك قوة أكثر من 1800 حصان، مما يجعلها أعجوبة في هندسة السيارات.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

ريماك تسلم أول نسخة من السيارة الكهربائية الخارقة «Nevera» (الإنترنت)
ريماك تسلم أول نسخة من السيارة الكهربائية الخارقة «Nevera» (الإنترنت)
ريماك تسلم أول نسخة من السيارة الكهربائية الخارقة «Nevera» (الإنترنت)
ريماك تسلم أول نسخة من السيارة الكهربائية الخارقة «Nevera» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم

الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم
إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)

إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية التصريح

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية ...
بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا

بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا
ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026

ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية

ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية
العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي

العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي
الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة

الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة
صهيل الجواد الأخير

صهيل الجواد الأخير
كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان

كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان
تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى

تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى
الشعر بئر المتناقضات*!

الشعر بئر المتناقضات*!
خطوات تنظيف الفرن الكهربائي

خطوات تنظيف الفرن الكهربائي
عقيلة: وجدنا حلا لمسألة ترشح العسكريين.. وهناك شبه توافق على تشكيل حكومة جديدة (فيديو)

عقيلة: وجدنا حلا لمسألة ترشح العسكريين.. وهناك شبه توافق على تشكيل حكومة جديدة ...
«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى

«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى
مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024

مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024
المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة

المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: سيارة متطورة تشبه «Beetle» من «Great Wall»
بالفيديو: سيارة متطورة تشبه «Beetle» من «Great Wall»
أسباب تشقق إطارات السيارة
أسباب تشقق إطارات السيارة
تسريب التصميم الجديد لـ«كيا بيكانتو» 2024
تسريب التصميم الجديد لـ«كيا بيكانتو» 2024
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها
سيارتك تتجسس عليك.. تعرف على طرق الوصول للبيانات التي تجمعها لحذفها
سيارتك تتجسس عليك.. تعرف على طرق الوصول للبيانات التي تجمعها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها...
«ستيلانتس» ستقلل نسبة شحن سيارات الوقود لبعض الولايات الأميركية
«ستيلانتس» ستقلل نسبة شحن سيارات الوقود لبعض الولايات ......
سيارتك تتجسس عليك.. تعرف على طرق الوصول للبيانات التي تجمعها لحذفها
سيارتك تتجسس عليك.. تعرف على طرق الوصول للبيانات التي تجمعها......
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»...
3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك
3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك...
المزيد
«كيا» تطرح النسخة المعدلة من «كيه5» 2024
«كيا» تطرح النسخة المعدلة من «كيه5» 2024...
«Rimac» تسلم أول نسخة من سيارتها الكهربائية الخارقة
«Rimac» تسلم أول نسخة من سيارتها الكهربائية الخارقة...
5 خطوات لقيادة السيارة الكهربائية في الطقس الحار
5 خطوات لقيادة السيارة الكهربائية في الطقس الحار...
سيارتك تتجسس عليك.. تعرف على طرق الوصول للبيانات التي تجمعها لحذفها
سيارتك تتجسس عليك.. تعرف على طرق الوصول للبيانات التي تجمعها......
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها...
المزيد