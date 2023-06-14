«Rimac» تسلم أول نسخة من سيارتها الكهربائية الخارقة

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت شركة «Rimac Automobili» أول سيارة كهربائية خارقة من طراز «Nevera» في الولايات المتحدة .

وقد شاهد فريق «Rimac» التسليم الأولي الرائد لسيارة «Nevera»، التي تعد واحدة من أسرع السيارات على وجه الأرض.

مع إنتاج سيقتصر فقط على 150 وحدة مخطط لها، تم بناء «Nevera» بواسطة «Rimac» بمقر «Bugatti-Rimac» في كرواتيا.

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أسرع سيارة كهربائية

تتميز «Nevera» بحزمة بطارية 120 كيلو وات في الساعة، ونطاق 300 ميل، لكن هذا ليس محور تركيز السيارة، حيث تعد حاليًا أسرع سيارة، إذ تبلغ سرعتها القصوى 256 ميلا في الساعة، وتحقق 60:0 ميلا/الساعة في 1.74 ثانية فقط.

مواصفات السيارة الأولى

يأتي التسليم الأولي في الولايات المتحدة إلى المشتري الذي طلب السيارة بطلاء «Gunpowder Grey» مع تشطيب لؤلؤي، وتم تزويدها بعجلات «Gunmetal Infinitus»، وفرجار أسود لامع.

سعر السيارة

تبلغ تكلفة «Rimac Nevera» نحو 2.2 مليون دولار، وتمتلك قوة أكثر من 1800 حصان، مما يجعلها أعجوبة في هندسة السيارات.



هذا المحتوى من تيربو العرب



ريماك تسلم أول نسخة من السيارة الكهربائية الخارقة «Nevera» (الإنترنت)

ريماك تسلم أول نسخة من السيارة الكهربائية الخارقة «Nevera» (الإنترنت)