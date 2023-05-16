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علامات تلف مكيف السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 12:48 مساء
علامات تلف مكيف السيارة
علامات تدل على أن سيارتك تحتاج إلى إصلاح مكيف الهواء (الإنترنت)
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يعد مكيف الهواء ميزة مهمة لسيارتك، ولا غرابة في أنه يحتاج إلى صيانته بشكل صحيح حتى يعمل على النحو الأمثل.
وفيما يلي أربع علامات تدل على تلف مكيف السيارة، وأنك بحاجة إلى إصلاح مكيف هواء في سيارتك وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

التبريد غير المتسق
إذا كانت سيارتك تحتوي على تبريد غير متسق من خلال جميع الفتحات، فمن المحتمل أن يكون غاز التبريد منخفضا.
وقد يعني أيضا أن مستويات غاز التبريد المتناقصة ناتجة عن تسرب محتمل، وفي حالة حدوث ذلك يجب فحص المشكلة من قبل الميكانيكي الخاص بك على الفور.
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لا يوجد هواء بارد على الإطلاق
وإذا كان مكيف الهواء لا يصدر أي هواء بارد على الإطلاق، فهناك احتمال لوجود مشكلة في مروحة تهوية السيارة أو حتى أن بعض الخراطيم مفكوكة.
ويمكن أن يكون أيضا بسبب تراكم الغبار أو الأوساخ أو العفن في النظام، مما يجعل من الصعب على المبخر العمل بفعالية.

ظهور رائحة غريبة
يلاحظ الركاب في كثير من الأحيان ظهور رائحة غريبة تنبعث من فتحات السيارة بعد وقت قصير من تشغيل مكيف الهواء، ومن المحتمل أن تكون الرائحة ناتجة عن نمو العفن أو اتساخ مرشح المقصورة، لذلك يجب فحص المكيف عند حدوث ذلك.

تسريب رذاذ الماء
وفي حالة سرب مكيف الهواء الخاص بسيارتك رذاذ الماء داخل السيارة نفسها، فهذا أحد أعراض الانسداد المحتمل في الصرف، مما قد يؤدي إلى مشاكل أكبر وأكثر تكلفة إذا تركته دون تصليح.
وبوجه عام؛ يجب فحص تكييف الهواء في سيارتك بواسطة خبير إصلاح مكيفات وصيانتها مرة واحدة على الأقل كل عام.
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ومن المهم التأكد من أن هذا الفحص يشمل فحص المحرك والمنفاخ وخط الصرف والملفات وضغوط التشغيل ودرجات الحرارة وخطوط الإرجاع والإمداد ومستويات المبردات والوصلات.

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