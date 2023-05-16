علامات تلف مكيف السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

يعد مكيف الهواء ميزة مهمة لسيارتك، ولا غرابة في أنه يحتاج إلى صيانته بشكل صحيح حتى يعمل على النحو الأمثل.

وفيما يلي أربع علامات تدل على تلف مكيف السيارة، وأنك بحاجة إلى إصلاح مكيف هواء في سيارتك وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

التبريد غير المتسق

إذا كانت سيارتك تحتوي على تبريد غير متسق من خلال جميع الفتحات، فمن المحتمل أن يكون غاز التبريد منخفضا.

وقد يعني أيضا أن مستويات غاز التبريد المتناقصة ناتجة عن تسرب محتمل، وفي حالة حدوث ذلك يجب فحص المشكلة من قبل الميكانيكي الخاص بك على الفور.

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لا يوجد هواء بارد على الإطلاق

وإذا كان مكيف الهواء لا يصدر أي هواء بارد على الإطلاق، فهناك احتمال لوجود مشكلة في مروحة تهوية السيارة أو حتى أن بعض الخراطيم مفكوكة.

ويمكن أن يكون أيضا بسبب تراكم الغبار أو الأوساخ أو العفن في النظام، مما يجعل من الصعب على المبخر العمل بفعالية.

ظهور رائحة غريبة

يلاحظ الركاب في كثير من الأحيان ظهور رائحة غريبة تنبعث من فتحات السيارة بعد وقت قصير من تشغيل مكيف الهواء، ومن المحتمل أن تكون الرائحة ناتجة عن نمو العفن أو اتساخ مرشح المقصورة، لذلك يجب فحص المكيف عند حدوث ذلك.