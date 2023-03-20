4 نصائح لاختيار زيت المحرك المناسب

القاهرة - بوابة الوسط

يستخدم زيت المحرك بهدف تزييت وتشحيم محرك السيارة ويجب أن يكون من أفضل النوعيات ليساعد على الحفاظ على محرك السيارة وحمايته من الأعطال وتقليل الاحتكاك بين أجزائه المختلفة وتخفيض درجة حرارته.

ويمكن إضافة المواد المضادة للملوثات إلى زيت المحرك لأنها تغير من جودته، كما أن اللزوجة تعتبر واحدة من المؤشرات الأساسية التي تدل على جودة الزيت المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي.

تتكون زيوت السيارات من المواد الهيدروكربونية المشتقة من البترول؛ لذلك نقدم لكم عددا من النصائح حول كيفية اختيار زيت المحرك الخاص بسياراتكم من بين الأنواع العديدة المتوافرة.

توصيات الشركة المصنعة

- يجب أولا معرفة نوع السيارة لشراء زيت المحرك المناسب لها حسب توصيات الشركة المصنعة لها.

- ينبغي معرفة الإضافات التي جرى إدراجها في الزيت وما إذا كانت مناسبة للمحرك أم لا.

- لابد من أن يحتوي زيت المحرك على المنظفات التي تُساعد على إزالة الرواسب المحتمل وجودها، وتمنع تشكل الصدأ وتآكل المحرك.

لزوجة الزيت

- من الضروري أن تكون لزوجة الزيت مناسبة، بحيث إنها لا تتسرب بشكل كبير في حال ارتفاع درجات الحرارة، ولا تتغير حالته مع تغير درجات الحرارة بشكل واضح.

- يجب ألا يحتوي الزيت على الرغوة، وذلك لأن دوران العمود المرفقي في محرك السيارة يؤدي إلى تكون الرغوة، وهو أمر غير مُستحب. هذا يعني أن الزيت المناسب يمنع تكون الرغوة ويعمل على تفريقها.

- إضافة إلى أن زيت المحرك يجب أن يعمل على تقليل نسبة الاحتكاك في المحرك، وكذلك زيادة كفاءته.

التغيير بشكل دوري

- يجب تغيير المرشح وتغيير الزيت بشكل دوري للحفاظ على محرك السيارة وكفاءة عمله لفترة زمنية أطول.