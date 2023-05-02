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4 أسباب وراء اهتزاز سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 10:41 صباحا
4 أسباب وراء اهتزاز سيارتك
اهتزاز السيارات من أكثر المشكلات شيوعا وإزعاجا لملاك السيارات.. تعرف على أسبابه (الإنترنت)
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يعد اهتزاز السيارات من أكثر المشكلات شيوعا وإزعاجا لملاك السيارات، ويجهل الأغلبية أسبابها، وربما بعد ذلك سألت نفسك، ماذا يعني أن سيارتي تهتز؟
وإذا اهتزت سيارتك أو اهتزت بشكل خارج عن المألوف، فإليك أهم 4 أسباب وراء اهتزاز السيارة:

مشاكل المحرك
- قد يكون المحرك من أسباب اهتزاز السيارات، لذلك يجب عليك النظر إلى نظام الأداء في حالة اهتزت سيارتك.

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مشكلة الفرامل
- تظهر الاهتزازات الشديدة أو تزداد شدتها عند الضغط على الفرامل، وإذا كان الأمر كذلك، فهناك احتمال قوي أن تكون سيارتك تعمل بدوار مكابح ملتوٍ أو دوارات.

مشاكل المحور
- وسياراتنا مليئة بالأجزاء الترددية والدوارة التي يجب أن تقع ضمن قياسات أو تفاوتات معينة من أجل الأداء بشكل صحيح.
- وإذا انحنى المحور وهو في الواقع من السهل جدا القيام به في حالة الاصطدام أو أي حادث مؤسف آخر، فسيؤدي ذلك إلى حدوث صراع في الركوب بعد ذلك.
- ومع هذه المشكلة، غالبا ما تزداد حدة الاهتزاز كلما زادت سرعة قيادتك.
- وقد تكون المشكلة ذات الصلة هي أن عمود الإدارة يحتاج أيضا إلى الفحص.
- وينقل هذا الجزء الذي يدور بسرعة قوة المحرك إلى المحاور الخلفية والعجلات في مركبات الدفع الخلفي، إذا كان مثنيا، فقد يتسبب في الاهتزاز.

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مشكلة في التوجيه
- إذا كنت قد قادت سيارة جديدة وسيارة قديمة إلى الوراء فقد تلاحظ أن التوجيه في السيارة الجديدة أكثر ثباتا واستجابة من السيارة القديمة.
- وبمعنى آخر، ستستجيب السيارة الأحدث بسرعة أكبر للطريقة التي تدير بها عجلة القيادة، ويجب أن تشعر بأن مقدار دوران السيارة بالنسبة إلى مقدار دوران العجلة أكثر دقة، ويمكن أن يسبب هذا اهتزازات.
هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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