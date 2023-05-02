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ارتفاع الطلب يجبر «فولفو» على وقف حجز «EX90»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 03:07 مساء
ارتفاع الطلب يجبر «فولفو» على وقف حجز «EX90»
أكدت «فولفو» أنها اضطرت إلى إغلاق سجلات الطلبات مؤقتا لسيارتها «SUV» الكهربائية (الإنترنت)
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أكدت «فولفو» أنها اضطرت إلى إغلاق سجلات الطلبات مؤقتًا لسيارتها «SUV» الكهربائية بالكامل التالية «EX90»، بسبب الطلب الأعلى من المتوقع.
سيبدأ الإنتاج في ربع العمل الأخير من هذا العام في موقعين تشارلستون، ساوث كارولينا وتشنغدو، والصين.
لم تكشف شركة صناعة السيارات المملوكة لشركة «جيلي» عن موعد إعادة فتح دفاتر الطلبات.

هل «EX90» بديلة للسيارة الرياضية
لن تحل سيارة «EX90» المكونة من ثلاثة صفوف وسبعة مقاعد محل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم الحالية للعلامة التجارية «XC90».
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هذا الأخير يعمل بالاحتراق بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني تحت غطاء المحرك، ولكن تم تحديثه للعام 2023 باستخدام تقنية هجينة خفيفة بقوة 48 فولتا.
اعتمادًا على الطرز المختلفة للمركبة ، تتراوح المخرجات من 247 حصانا و258 رطلًا من عزم الدوران إلى 295 حصانا و310 أرطال قدم.

بطارية «EX90»
في غضون ذلك ، من المتوقع أن ينتج «EX90» نحو 496 حصانًا و671 رطلًا من عزم الدوران بفضل حزمة بطارية تبلغ 111 كيلو وات في الساعة وهي نفس المنصة التي تعمل أيضًا على تشغيل «Polestar 3» التي تم الكشف عنها مؤخرًا.
لم يتم إصدار أرقام النطاق الدقيقة للولايات المتحدة، لكننا نتوقع أن يحقق «EX90» نطاقًا يتراوح بين 300 و350 ميلًا بشحنة واحدة، بناءً على دورة قيادة «CLTC» المعلنة سابقا.

صانع سيارات كهربائية فقط بحلول العام 2030
يجب أن تشجع شعبية «EX90» إدارة «فولفو» و«جيلي» على أن القرار بأن تصبح صانع سيارات كهربائية فقط بحلول العام 2030 هو القرار الصحيح.

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لا يزال التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي ICE مستمرًا ، ولكن ، كما يتضح من «XC90»، لن يحدث بين عشية وضحاها.
خلال هذا الانتقال، ستواصل «فولفو» الكشف عن مركبات كهربائية جديدة نقية بخلاف الطراز «EX90».

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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