بالفيديو: سيارة موفرة الوقود من «فورد»

القاهرة - بوابة الوسط

أزاحت «فورد» الستار عن سيارة «Transit Courier» الجديدة التي صممت لتكون سيارة عملية متعددة الاستخدامات.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل ميني فان وصندوق أمتعة كبير يمكّن من استخدامها كسيارة نقل صغيرة، كما يمكن طي الصف الخلفي من مقاعدها لتحصل المركبة على مساحة نقل وتخزين كبيرة وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وتختلف المركبة بشكل ملحوظ عن مركبات «Transit Courier» السابقة، إذ باتت أكبر وحصلت على هيكل بطول أربعة أمتار و40 سنتيمترا، كما تغيّر تصميمها الخارجي، وزودت بواجهة أمامية جديدة وتصميم مختلف للمصابيح وممتصات للصدمات.

المقصورة الداخلية

وداخليا أصبحت السيارة أكثر تطورا أيضا، إذ حصلت على واجهة قيادة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق وأخرى لمسية في منتصف الواجهة، كما جهّزت بأنظمة ملتميديا حديثة، ومنافذ متعددة لشحن الهواتف والأجهزة الذكية، وأنظمة تكييف متطورة، وأنظمة لتدفئة المقاعد.