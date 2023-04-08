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بالفيديو: سيارة صينية موفرة للوقود

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 10:26 صباحا
بالفيديو: سيارة صينية موفرة للوقود
الصين تكتسح الأسواق العالمية بسيارة متطورة واقتصادية في استهلاكها الوقود (الإنترنت)
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كشفت «BAIC» الصينية عن مركبتها الجديدة التي صممتها لتنافس أهم سيارات الكروس أوفر المتطورة في الأسواق العالمية، وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

هيكل السيارة
وتأتي السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات «Beijing X7» التي ظهرت العام الماضي، لكنها حصلت على تصميم جديد للمصابيح الأمامية والخلفية وممتصات الصدمات، وتغيّر فيها شكل أقراص العجلات، وحصلت على 4 فتحات للعوادم.
وجاءت المركبة بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، بعرض 189 سم، وارتفاع 171 سم، كما حصلت على قبضات للأبواب مخفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها.

المقصورة الداخلية
وداخليا حصلت المركبة على قمرة أنيقة ومميزة، واختلفت في واجهة القيادة أماكن وأشكال فتحات التكييف، وزودت الواجهة بمقود جديد، كما جهّزت بشاشة لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها، وثبتت بين المقعدين الأماميين شاشة لمسية كبيرة أيضا للتحكم بالعديد من خصائص المركبة.
ودعمت «BAIC»هذه السيارة بأنظمة فرامل وتعليق ممتازة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل، ونظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، ونظام لطلب النجدة في حالات الطوارئ.

محرك السيارة
وستطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 188 حصانا، ومحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود توفر عزما يعادل 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 سرعات.

 

 

الصين تكتسح الأسواق العالمية بسيارة متطورة واقتصادية في استهلاكها الوقود (الإنترنت)
الصين تكتسح الأسواق العالمية بسيارة متطورة واقتصادية في استهلاكها الوقود (الإنترنت)
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