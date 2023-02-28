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مساهمو «تسلا» يقاضون الشركة وإيلون ماسك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 12:43 مساء
مساهمو «تسلا» يقاضون الشركة وإيلون ماسك
مساهمو صانعة السيارات الكهربائية «تسلا» يتهمون الشركة ومؤسسها بالخداع (الإنترنت)
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رفع المساهمون في شركة «تسلا» دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ومؤسسها، إيلون ماسك، واتهموا فيها الشركة بالتضليل وخداع المساهمين .
وجاء في نص الدعوى التي رفعت ضد الشركة المدعى عليهم أدلوا ببيانات كاذبة أو مضللة وبالغوا في تقدير فعالية وجدوى وسلامة تقنيات أنظمة القيادة الآلية وأنظمة القيادة بشكل عام في سيارات «تسلا»، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وأشار نص الدعوى المقدمة إلى عدد من منشورات وسائل الإعلام حول حوادث سيارات «تسلا» ، بما فيها الحوادث التي تسببت في وفاة أشخاص، وتمت الإشارة إلى التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية حول تقنيات القيادة الذاتية لمركبات «تسلا» وحملة استدعاء أكثر من 362 ألف مركبة كهربائية من إنتاج الشركة بسبب مشكلات في تقنيات القيادة الذاتية في تلك المركبات.

وتبعا لنص الدعوى أيضا، فإن الإجراءات الخاطئة وإغفال القائمين على شركة «تسلا» تسببوا في انخفاض قمية أسهم الشركة، وبسبب الانخفاض الحاد في القيمة السوقية لأسهم تسلا تكبّد المساهمون فيها خسائر كبيرة.

واشترى المدعون، وهم مجموعة من المساهمين من الأفراد والكيانات القانونية، أوراق «تسلا» المالية في الفترة ما بين 2019 و2023، وهم يسعون حاليا للحصول على تعويضات من الشركة ومؤسسها، إيلون ماسك.

وتجدر الإشارة إلى أن «تسلا» كانت قد استدعت مؤخرا أكثر من 362 ألف سيارة من سياراتها بسبب مشكلة في أنظمة القيادة الذاتية في تلك المركبات.

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