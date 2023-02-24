  • Alwasat News
Atwasat

قبل أن تشتريها.. تعرف إلى مميزات وعيوب السيارة التيربو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 02:34 مساء
قبل أن تشتريها.. تعرف إلى مميزات وعيوب السيارة التيربو
محرك تيربو (الإنترنت)
alwasat radio

التيربو هو قطعة ميكانيكية خارجية تضيف قوة هائلة لمحرك السيارة، بفضل رفع الضغط والحرارة المستخدمة لتوليد الطاقة الإضافية، وبالتالي رفع قوة المحرك، كما هو الحال في عزم الدوران.

لذلك فإنه خيار مناسب جدا لمحبي السرعات العالية، وهناك عديد الأمور الواجب معرفتها قبل إقبالك على شراء سيارة تيربو جديدة، وفق «موتوري».

- ما وظيفة التيربو في السيارة؟

والسيارات التي يتوفر منها نسخ ذات محركات تيربو، هي السيارات التي تمتلك محركات تنفس طبيعي، أو بمعنى آخر محركات البنزين التي انشغلت علامات السيارات بتطويرها طيلة العقود الماضية، والذي يعتبر إضافة محرك تيربو إليها من أكبر المواصفات الفارقة في الأداء والسعر.

إيجابيات شراء سيارات تيربو
تحسين كفاءة استهلاك الوقود: كما ذكرنا سابقا فإن محركات التيربو تمتاز بحجمها الأصغر من محركات التنفس الطبيعي؛ لذلك تعتبر ميزة تحسين كفاءة استهلاك الوقود من أبرز الإيجابيات التي تدفعك لشراء سيارة تيربو؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن السيارات التي تمتلك محركات تيربو تحتاج إلى نسب وقود أقل نظرا لحجمها الصغير، وبالرغم من هذا إلا أنها تنتج قوة حصانية عالية وعزم دوران أكبر.

رفع قوة السيارة التحصيلية: يوفر وجود محرك التيربو بالسيارة ميزات مهمة لمحبي القوة والسرعة والراغبين في شراء سيارات تيربو، فإن التيربو يعطي المحرك صوتا مرتفعا يوحي بالقوة، كما أنه يوافق هذه القوة على الواقع، وبالنسبة لعزم الدوران فهو بالمحصلة سيزداد عند زيادة قوة السيارة وسرعتها.

خطوة لمستقبل قليل الانبعاثات: توفير مستقبل ذو انبعاثات أقل هو توجه العالم الحالي، كما أن إنتاج محركات تيربو هو جزء من تحقيق هذه الرؤية، إذ يعمل هذا المحرك على ضغط الغاز العادم الناتج عن المحرك بأكبر صورة ممكنة، وبالتالي تقل الانبعاثات الناتجة عن السيارة.

سلبيات شراء سيارات تيربو
التأخر في الاستجابة: تعاني عديد محركات التيربو من ضعف في الاستجابة عند قيام السائق بتشغيل المحرك، إلا أن عديد الشركات استطاعت إيجاد حلول مناسبة للتخفيف من هذه الظاهرة وبالتالي لم تعد مشكلة التأخر في الاستجابة مُعضلة رئيسية بحد ذاتها.

تكاليف الصيانة المرتفعة: إن من أكثر ما يعاني منه أصحاب السيارات ذات محركات التيربو هو ارتفاع تكاليف صيانتها، حيث إن الغالبية العظمى من أصحاب السيارات ذات محركات التيربو تعاني من كثرة تعطلها وبالتالي ارتفاع التكاليف الإجمالية لصيانة سياراتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد والمحلة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد والمحلة في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والأولمبي في «دورينا»
أوكرانيا تعلن تحضير هجوم مضاد مع مرور عام على بدء الغزو الروسي

أوكرانيا تعلن تحضير هجوم مضاد مع مرور عام على بدء الغزو الروسي
استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات

استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات
«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها

«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد ...
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة

هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا

في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا
الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا

الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا
مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه

مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه
وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة الثانية

وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة ...
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة

المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)

سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق

فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: سيارة أميركية جديدة موفرة للوقود
بالفيديو: سيارة أميركية جديدة موفرة للوقود
اقتراح لون رابع لإشارات المرور
اقتراح لون رابع لإشارات المرور
صور تجسسية لسيارة جيلي «Zeekr 003» الكهربائية
صور تجسسية لسيارة جيلي «Zeekr 003» الكهربائية
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا
ما جديد «LS7» الكهربائية؟
ما جديد «LS7» الكهربائية؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال...
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%...
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا...
«فولكس فاغن» تعلن رباعية دفع جديدة (فيديو)
«فولكس فاغن» تعلن رباعية دفع جديدة (فيديو)...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة...
المزيد
قبل أن تشتريها.. تعرف إلى مميزات وعيوب السيارة التيربو
قبل أن تشتريها.. تعرف إلى مميزات وعيوب السيارة التيربو...
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)...
«تسلا» تستدعي أكثر من 362 ألفا من سياراتها
«تسلا» تستدعي أكثر من 362 ألفا من سياراتها...
ما جديد «LS7» الكهربائية؟
ما جديد «LS7» الكهربائية؟...
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا...
المزيد