قبل أن تشتريها.. تعرف إلى مميزات وعيوب السيارة التيربو

القاهرة - بوابة الوسط

التيربو هو قطعة ميكانيكية خارجية تضيف قوة هائلة لمحرك السيارة، بفضل رفع الضغط والحرارة المستخدمة لتوليد الطاقة الإضافية، وبالتالي رفع قوة المحرك، كما هو الحال في عزم الدوران.

لذلك فإنه خيار مناسب جدا لمحبي السرعات العالية، وهناك عديد الأمور الواجب معرفتها قبل إقبالك على شراء سيارة تيربو جديدة، وفق «موتوري».

- ما وظيفة التيربو في السيارة؟

والسيارات التي يتوفر منها نسخ ذات محركات تيربو، هي السيارات التي تمتلك محركات تنفس طبيعي، أو بمعنى آخر محركات البنزين التي انشغلت علامات السيارات بتطويرها طيلة العقود الماضية، والذي يعتبر إضافة محرك تيربو إليها من أكبر المواصفات الفارقة في الأداء والسعر.

إيجابيات شراء سيارات تيربو

تحسين كفاءة استهلاك الوقود: كما ذكرنا سابقا فإن محركات التيربو تمتاز بحجمها الأصغر من محركات التنفس الطبيعي؛ لذلك تعتبر ميزة تحسين كفاءة استهلاك الوقود من أبرز الإيجابيات التي تدفعك لشراء سيارة تيربو؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن السيارات التي تمتلك محركات تيربو تحتاج إلى نسب وقود أقل نظرا لحجمها الصغير، وبالرغم من هذا إلا أنها تنتج قوة حصانية عالية وعزم دوران أكبر.

رفع قوة السيارة التحصيلية: يوفر وجود محرك التيربو بالسيارة ميزات مهمة لمحبي القوة والسرعة والراغبين في شراء سيارات تيربو، فإن التيربو يعطي المحرك صوتا مرتفعا يوحي بالقوة، كما أنه يوافق هذه القوة على الواقع، وبالنسبة لعزم الدوران فهو بالمحصلة سيزداد عند زيادة قوة السيارة وسرعتها.

خطوة لمستقبل قليل الانبعاثات: توفير مستقبل ذو انبعاثات أقل هو توجه العالم الحالي، كما أن إنتاج محركات تيربو هو جزء من تحقيق هذه الرؤية، إذ يعمل هذا المحرك على ضغط الغاز العادم الناتج عن المحرك بأكبر صورة ممكنة، وبالتالي تقل الانبعاثات الناتجة عن السيارة.

سلبيات شراء سيارات تيربو

التأخر في الاستجابة: تعاني عديد محركات التيربو من ضعف في الاستجابة عند قيام السائق بتشغيل المحرك، إلا أن عديد الشركات استطاعت إيجاد حلول مناسبة للتخفيف من هذه الظاهرة وبالتالي لم تعد مشكلة التأخر في الاستجابة مُعضلة رئيسية بحد ذاتها.

تكاليف الصيانة المرتفعة: إن من أكثر ما يعاني منه أصحاب السيارات ذات محركات التيربو هو ارتفاع تكاليف صيانتها، حيث إن الغالبية العظمى من أصحاب السيارات ذات محركات التيربو تعاني من كثرة تعطلها وبالتالي ارتفاع التكاليف الإجمالية لصيانة سياراتهم.