تعرف إلى أبرز مشاكل كهرباء السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

يدخل في تركيبة السيارة أجزاء وتكوينات كهربائية ومجموعة من الأنظمة التي تعمل بدقة متناهية.

وبما أن بنية السيارة تعتمد بشكل أساسي على هذه الأنظمة الكهربائية، فإن حدوث مشاكل كهرباء السيارات أمر لا مفر منه.

وهنا نقدم لكم قائمة بأبرز مشاكل كهرباء السيارات وكيفية التعرف إليها، حسب «موتوري».

- 3 أسباب وراء ضعف كهرباء السيارة

فشل التشغيل

مهما كان نوع السيارة سواء كهربائية أو هجينة أو عادية، فإن احتمالية حدوث مشاكل كهرباء السيارات كبيرة جدا، وستتعرض هذه السيارات بمُختلف أنواعها إلى مشكلة فشل التشغيل.

فشل التشغيل في السيارات الكهربائية أو الهجينة التي تستخدم زرا بدلا من مفتاح لتشغيل السيارة قد يأتي بسبب تلف الزر بحد ذاته، وهذا رغما عن أن البطارية مشحونة والمولد الكهربائي (الدينمو) يعمل بكفاءة، لكنه قد يحصل عطل كهربائي معين في النظام يؤدي إلى عدم استجابة زر التشغيل.

أما عن السيارات العادية التي تستخدم مفاتحا للتشغيل، فقد تكون مشاكل كهرباء السيارات وفشل التشغيل في هذه الحالة ناتج عن تلف في البطارية أو الدينامو أو الكاربوريتر، وإن تبين أن هذه الأجزاء كافة سليمة فقد يكون العطل في السيلف أو السويتش وهي الأجزاء المكونة لنظام تشغيل السيارة.

ضعف البطارية

يشكل ضعف بطارية السيارة واحدة من أكثر مشاكل كهرباء السيارات شيوعا، حيث يرتبط معظم عمل أنظمة السيارة على البطارية ومنها نظام التشغيل الذي تحدثنا عنه أعلاه، ويُمكن للسائق أن يستدل على أن ضعف البطارية هو العطل الرئيسي من خلال ملاحظة ضعف إنارة المصابيح أو ضعف نظام التكييف وغيرها من الأنظمة الداخلية.

ولعل أبرز الأسباب المؤدية إلى ضعف بطارية السيارة هي:

تهريب كهرباء بطارية السيارة

تسرب سائل البطارية

تراكمات على مولد كهرباء سيارة

انتهاء العمر الافتراضي

أعطال دينمو السيارة

تكمن وظيفة الدينمو بتزويد السيارة بالكهرباء اللازمة لتشغيلها وإدارة المحرك، حيث أنه الجزء المسؤول عن شحن البطارية بالطاقة اللازمة عند تشغيل السيارة بعد توقفها عن العمل لفترة طويلة، حيث تُحافظ البطارية على هذه الطاقة المولدة من الدينمو بعد توقف دوران المُحرك وإطفاء السيارة.

وعند فشل عمل دينمو السيارة سينقطع هذا التيار الكهربائي ولن يتمكن السائق من تشغيل السيارة، وقد ينتج عن هذا العطل مشاكل كهرباء السيارات في أجزاء أخرى.

وإن تمكن السائق من تشغيل السيارة فقد يُلاحظ أن دينمو السيارة لا يعمل بكفاءة حيث يتراجع العزم بشكل مفاجئ وتنخفض السرعة، فضلا عن ضعف إضاءة المصابيح.

تلف البواجي

تعمل البواجي في السيارة على توليد الشرارة الكهربائية اللازمة وتوصيلها إلى المحرك لإتمام عملية الاحتراق داخل الأسطوانة (غرفة الاحتراق)، لذا فإن ضعف البواجي أو تلفها واحدة من أهم مشاكل كهرباء السيارات التي يتعرض لها العديد بسبب وجود كسر في إحدى هذه البواجي أو عدم تثبيتها بشكل صحيح.

ويمكن ملاحظة هذا النوع من الأعطال عندما تفقد السيارة عزمها وطاقتها وتوقفها بشكل مفاجئ باستمرار في منتصف الطريق، ولتجنب الوقوع في هذه المشكلة قم باستبدال بواجي السيارة بعد قطع مسافة تتراوح بين 48.000 – 80.000 كم.

أعطال في الدائرة الكهربائية

من أكثر مشاكل كهرباء السيارات خطورة هو الأعطال في الدائرة الكهربائية، حيث تعمل الدارة على تحديد المسار الذي سوف يتبعه التيار الكهربائي فضلا عن تحديد نسبة الطاقة التي تحتاجها السيارة.

أي انخفاض أو ارتفاع في مستوى هذه الطاقة سيؤدي إلى حدوث ما يُعرف بـ «الشورت الكهربائي»، فإذا انخفضت نسبة هذا التيار سوف يقع على البطارية حِمل زائد مؤديا إلى استنزافها، وإن ارتفعت نسبة الطاقة سوف يحدث تماس كهربائي قد ينشب عنه حريق أو انفجار.

ويُمكن الاستدلال إلى انخفاض مستوى التيار عند هبوط عزم السيارة، وإذا صدرت رائحة مثل البلاستيك المحروق فهذا يعني أن نسبة التيار قد ارتفعت.