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بالفيديو: 10 آلاف دولار للحصول على«Wuling Bingo»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 01:15 مساء
بالفيديو: 10 آلاف دولار للحصول على«Wuling Bingo»
سيارة مميزة من «Wuling» في الأسواق قريبًا بأسعار مغرية (الإنترنت)
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كشفت «Wuling» سيارتها الأحدث التي جهزتها بمواصفات متطورة لتطرحها في الأسواق العالمية قريبًا بأسعار منافسة.

تتميز«Wuling Bingo» الجديدة ببساطة وأناقة التصميم الخارجي، والانسيابية الكبيرة للهيكل، فضلًا عن حصولها على مصابيح LED متطورة توفر إضاءة ممتازة، وعلى مواصفات أمان ممتازة وذلك وفقًا «روسيا اليوم».

هيكل السيارة
وجاءت السيارة بهيكل هاتشباك بطول 3 أمتار و95 سنتيمترًا، عرضه 170 سم، ارتفاعه 158 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 256 سم، ومجهّز بعجلات ذات أقراص أنيقة بمقاس 15 إنشا.

ولم يقتصر التميُّز على الشكل الخارجي لهذه المركبة فقط بل جاءت قمرتها بتصميم مميز جدًا يجمع ما بين الحداثة والكلاسيكية بالوقت نفسه، وخصوصًا تصميم واجهة القيادة وتصميم المقاعد الموجودة فيها، وحصلت واجهة القيادة على شاشات لمسية متطورة تمتد على كامل عرضها تقريبا.

محرك السيارة
وستطرح هذه السيارة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة تولد عزمًا يعادل 41 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع نوع من البطاريات التي تكفي المركبة لقطع 203 أو 300 كلم بالشحنة الواحدة، أما أسعار نسخها فستبدأ من 10 آلاف دولار.
 

 

سيارة مميزة من «Wuling» في الأسواق قريبًا بأسعار مغرية (الإنترنت)
سيارة مميزة من «Wuling» في الأسواق قريبًا بأسعار مغرية (الإنترنت)
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