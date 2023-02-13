تعرف إلى جديد سيارة هواوي «M9»

القاهرة - بوابة الوسط

في تعاون مشترك بين شركة هواوي «Huawei» التكنولوجية وسيريس«Seres» المتخصصة في السيارات الكهربائية جرى تأسيس علامة تجارية جديدة للسيارات تحمل اسم «AITO»، والتي تعد حروفها اختصارا لعبارة تعني «إضافة الذكاء للسيارة».

وبعد إطلاق طرازين هما «M5» و«M7»، تستعد الشركة لتوسيع تشكيلتها بإضافة سيارة جديدة تنتمي لفئة الكروس أوفر (SUV) كبيرة الحجم تحمل اسم «M9»، والتي رصدتها عدسات المصورين في صور تجسسية أثناء اختبارها منذ أيام وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

اختبار السيارة

وشوهدت السيارة في إحدى المناطق الثلجية بالصين وقت اختبارها في ظروف الطقس البارد، وقد ظهرت بحجم ضخم يتقارب من حجم السيارة «Li Auto L9» فيما اختفت ملامحها أسفل الأغطية المموهة، ورغم ذلك يمكننا أن نرى غطاء محرك بتصميم مائل، ومصابيح بتصميم حاد، وكذلك شبكة أمامية كبيرة، ومن الجوانب تتميز بمقابض أبواب قابلة للسحب ومساحة كبيرة خلف الدعامة (C)، إلى جانب نظام تعليق هوائي.

مقصورة داخلية

ورغم عدم اكتمال المقصورة الداخلية للسيارة «M9» بعد، إلا أنها تشابهت أيضا في بعض الأجزاء مع شقيقتيها «M7» و«M5» حيث تأتي بعجلة القيادة نفسها ذات الذراعين التي تعزز الطابع الرياضي، كما أن المقاعد هي نفسها الخاصة بـ«M7» بتصميم مسند الرأس نفسه، واللون البني المسمى «amber brown»، فيما تظهر شاشة رئيسية مقاس 15.6 بوصة تستخدم نظام «HarmonyOS» من هوواي وبخصوص منظومة القوة، فحتى الآن لا تزال لغزا، حيث لم تفصح الشركة عن أي تفاصيل بعد.



صور تجسسية للسيارة «M9» التابعة لـ«هواوي» (الإنترنت)

صور تجسسية للسيارة «M9» التابعة لـ«هواوي» (الإنترنت)