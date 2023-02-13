  • Alwasat News
Atwasat

تعرف إلى جديد سيارة هواوي «M9»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 11:54 صباحا
تعرف إلى جديد سيارة هواوي «M9»
صور تجسسية للسيارة «M9» التابعة لـ«هواوي» (الإنترنت)
alwasat radio

في تعاون مشترك بين شركة هواوي «Huawei» التكنولوجية وسيريس«Seres» المتخصصة في السيارات الكهربائية جرى تأسيس علامة تجارية جديدة للسيارات تحمل اسم «AITO»، والتي تعد حروفها اختصارا لعبارة تعني «إضافة الذكاء للسيارة».
وبعد إطلاق طرازين هما «M5» و«M7»، تستعد الشركة لتوسيع تشكيلتها بإضافة سيارة جديدة تنتمي لفئة الكروس أوفر (SUV) كبيرة الحجم تحمل اسم «M9»، والتي رصدتها عدسات المصورين في صور تجسسية أثناء اختبارها منذ أيام وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

اختبار السيارة
وشوهدت السيارة في إحدى المناطق الثلجية بالصين وقت اختبارها في ظروف الطقس البارد، وقد ظهرت بحجم ضخم يتقارب من حجم السيارة «Li Auto L9» فيما اختفت ملامحها أسفل الأغطية المموهة، ورغم ذلك يمكننا أن نرى غطاء محرك بتصميم مائل، ومصابيح بتصميم حاد، وكذلك شبكة أمامية كبيرة، ومن الجوانب تتميز بمقابض أبواب قابلة للسحب ومساحة كبيرة خلف الدعامة (C)، إلى جانب نظام تعليق هوائي.

مقصورة داخلية
ورغم عدم اكتمال المقصورة الداخلية للسيارة «M9» بعد، إلا أنها تشابهت أيضا في بعض الأجزاء مع شقيقتيها «M7» و«M5» حيث تأتي بعجلة القيادة نفسها ذات الذراعين التي تعزز الطابع الرياضي، كما أن المقاعد هي نفسها الخاصة بـ«M7» بتصميم مسند الرأس نفسه، واللون البني المسمى «amber brown»، فيما تظهر شاشة رئيسية مقاس 15.6 بوصة تستخدم نظام «HarmonyOS» من هوواي وبخصوص منظومة القوة، فحتى الآن لا تزال لغزا، حيث لم تفصح الشركة عن أي تفاصيل بعد.
 

صور تجسسية للسيارة «M9» التابعة لـ«هواوي» (الإنترنت)
صور تجسسية للسيارة «M9» التابعة لـ«هواوي» (الإنترنت)
صور تجسسية للسيارة «M9» التابعة لـ«هواوي» (الإنترنت)
صور تجسسية للسيارة «M9» التابعة لـ«هواوي» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية

انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون

مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز

«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في تركيا

الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في...
«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي

«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال

عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع ...
قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور

قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور
«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: «نيسان» تكشف عن «Sylphy» الاقتصادية
بالفيديو: «نيسان» تكشف عن «Sylphy» الاقتصادية
صوت المكابح يحدد مشكلتها
صوت المكابح يحدد مشكلتها
«فولكس فاغن» تعلن رباعية دفع جديدة (فيديو)
«فولكس فاغن» تعلن رباعية دفع جديدة (فيديو)
نسخة معدلة من تحفة شيفروليه «Trailblazer»
نسخة معدلة من تحفة شيفروليه «Trailblazer»
نصائح لتفادي الوقوع في فخ المطبات
نصائح لتفادي الوقوع في فخ المطبات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
8 نصائح لتعبئة وقود السيارة
8 نصائح لتعبئة وقود السيارة...
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال...
طرق صيانة مصابيح سيارتك
طرق صيانة مصابيح سيارتك...
سيارة عائلية مميزة بمواصفات متطورة من «Chery» (فيديو)
سيارة عائلية مميزة بمواصفات متطورة من «Chery» (فيديو)...
سيارة جديدة أنيقة ورخيصة الثمن من «مازدا»
سيارة جديدة أنيقة ورخيصة الثمن من «مازدا»...
المزيد
تعرف إلى جديد سيارة هواوي «M9»
تعرف إلى جديد سيارة هواوي «M9»...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة...
سحب «كيا ريو» من الأسواق الأوروبية
سحب «كيا ريو» من الأسواق الأوروبية...
نصائح لتفادي الوقوع في فخ المطبات
نصائح لتفادي الوقوع في فخ المطبات...
نسخة معدلة من تحفة شيفروليه «Trailblazer»
نسخة معدلة من تحفة شيفروليه «Trailblazer»...
المزيد