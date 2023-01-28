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سيارة جديدة أنيقة ورخيصة الثمن من «مازدا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 01:26 مساء
سيارة جديدة أنيقة ورخيصة الثمن من «مازدا»
شركة مازدا تصمم سيارتها الجديدة لمحبي المركبات الشبابية الأنيقة والعملية في الوقت نفسه (الإنترنت)
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صممت سيارة «مازدا» الجديدة لمحبي المركبات الشبابية الأنيقة والعملية في الوقت نفسه، بما تحفل به من مميزات فائقة.

وتتميز السيارة الجديدة عن سيارات «Mazda 2» السابقة بهيكل أكثر انسيابية، وبواجهة أمامية معدّلة تخلو من وجود شبك أمام المبرد، حسب «موتو ون».

 كما عدّلت فيها أشكال المصابيح قليلا، وتغّير فيها شكل الفتحات الهوائية أشكال ممتصات الصدمات، وفق «روسيا اليوم».

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وداخليا حصلت السيارة على قمرة معدّلة أيضا، وجهّزت بمقود جديد، ولوحة عدادات مميزة التصميم، وأصبحت واجهة القيادة فيها أكثر بساطة من حيث التصميم، وزودت الواجهة بشاشة لمسية متطورة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا.

وجهّزت هذه المركبة بأنظمة تعليق وفرامل جديدة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محركات بنزين اقتصادية
ستطرح نسخ «Mazda 2» بمحركات بنزين اقتصادية سعة 1.5 لتر وعزم 110 أو 116 حصانا، ومحركات «توربوديزل» بسعة 1.5 ليتر وعزم 105 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية أو علب يدوية بست سرعات، أما أسعار نسخها فستبدأ من 11800 دولار.

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