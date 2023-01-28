سيارة جديدة أنيقة ورخيصة الثمن من «مازدا»

القاهرة - بوابة الوسط

صممت سيارة «مازدا» الجديدة لمحبي المركبات الشبابية الأنيقة والعملية في الوقت نفسه، بما تحفل به من مميزات فائقة.

وتتميز السيارة الجديدة عن سيارات «Mazda 2» السابقة بهيكل أكثر انسيابية، وبواجهة أمامية معدّلة تخلو من وجود شبك أمام المبرد، حسب «موتو ون».

كما عدّلت فيها أشكال المصابيح قليلا، وتغّير فيها شكل الفتحات الهوائية أشكال ممتصات الصدمات، وفق «روسيا اليوم».

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وداخليا حصلت السيارة على قمرة معدّلة أيضا، وجهّزت بمقود جديد، ولوحة عدادات مميزة التصميم، وأصبحت واجهة القيادة فيها أكثر بساطة من حيث التصميم، وزودت الواجهة بشاشة لمسية متطورة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا.

وجهّزت هذه المركبة بأنظمة تعليق وفرامل جديدة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.