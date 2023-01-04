  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو: تعرف على مميزات «Nio» الكهربائية العائلية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 11:58 صباحا
بالفيديو: تعرف على مميزات «Nio» الكهربائية العائلية الجديدة
مميزات متطورة لـ«Nio ES8» الصينية الكهربائية (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت «Nio» الصينية عن مركبتها الجديدة التي جُهزت بتقنيات وميزات تجعلها من بين أفضل السيارات الكهربائية العائلية الرباعية الدفع في العالم.

وحصلت المركبة الجديدة على شكل أكثر عصرية من مركبات «Nio» السابقة من نفس الفئة، وجهّزت بأنظمة إضاءة أكثر تطورا، أما هيكلها فأصبح أكبر وجاء بطول 5 أمتار تقريبا، وعرضه 198 سم، وارتفاعه 175 سم، وجهّزت السيارة بعجلات بمقاسي 20 و22 إنشًا، وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

داخلية السيارة
وداخليا صممت هذه السيارة لتكون مركبة عائلية متطورة بامتياز، إذ زودت بـ3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ6 ركاب، وحصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد، كما حصل ركاب المقاعد الخلفية على منافذ لشحن الهواتف والأجهزة الذكية، وشاشات لمسية للتحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف، وجُهزت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة السائق بمقاس 10.2 بوصة، وشاشة لمسية في منتصفها يمكن استعمالها بشكل أفقي أو عمودي، مقاسها 12.8 بوصة.

أنظمة تكنولوجيا متطورة
وزوّدت «Nio ES8» بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام صوتيات ممتاز فيه 24 مكبر صوت، ومساعد صوتي تفاعلي، وخلت قمرتها من الأزرار التقليدية، إذ استعيض عن الأزرار بلوحات لمسية موزعة على واجهة القيادة وبين المقعدين الأمامين وبجوار المقاعد الخلفية.

محرك السيارة
وتعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 653 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.8 ثانية، كما زودت ببطاريات تكفيها لقطع 635 كيلومترا بالشحنة الواحدة، ويمكن الحصول على نسخ مزودة ببطاريات تكفي لقطع مسافة 960 كيلومترا بالشحنة الواحدة.

 

مميزات متطورة لـ«Nio ES8» الصينية الكهربائية (الإنترنت)
مميزات متطورة لـ«Nio ES8» الصينية الكهربائية (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقلال.. لن يتكرر (3) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (3) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر

أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022

أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار
تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%

تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%
كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا

كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا
أسطورة بيليه والجمال الصامت

أسطورة بيليه والجمال الصامت
خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين

خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين
نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو

نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو
شاهد.. وزير الرياضة لـ«في التسعين»: سنتكفل بمصاريف المنتخب في «شان 2023» ولدينا اتحادات تحتاج للدعم

شاهد.. وزير الرياضة لـ«في التسعين»: سنتكفل بمصاريف المنتخب في «شان 2023» ولدينا ...
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)

4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة

حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين

مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف على جديد شيفروليه «أفيو» هاتشباك 2024
تعرف على جديد شيفروليه «أفيو» هاتشباك 2024
بالفيديو: تعرف على مميزات «Lamore» من «Changan»
بالفيديو: تعرف على مميزات «Lamore» من «Changan»
بالفيديو: «BYD» تعدل سيارتها الشبابية «Dolphin»
بالفيديو: «BYD» تعدل سيارتها الشبابية «Dolphin»
«تيسلا» للسيارات الكهربائية تفقد ثلثي قيمتها في 2022
«تيسلا» للسيارات الكهربائية تفقد ثلثي قيمتها في 2022
شبابية جديدة متطورة واقتصادية من «جاك»
شبابية جديدة متطورة واقتصادية من «جاك»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تطرح «موسكفيتش» جديدة أنيقة ومتطورة (فيديو)
روسيا تطرح «موسكفيتش» جديدة أنيقة ومتطورة (فيديو)...
5 خطوات لتجيهز سيارتك لاستقبال الشتاء
5 خطوات لتجيهز سيارتك لاستقبال الشتاء...
بالفيديو: تحفة جديدة من «جاغوار» لمحبي القوة والفخامة
بالفيديو: تحفة جديدة من «جاغوار» لمحبي القوة والفخامة...
روائح للسيارات تشير إلى وجود مشاكل خطيرة
روائح للسيارات تشير إلى وجود مشاكل خطيرة...
بالفيديو: المسافة التي يمكنك قطعها ومؤشر الوقود صفر
بالفيديو: المسافة التي يمكنك قطعها ومؤشر الوقود صفر...
المزيد
بالفيديو: تعرف على مميزات «Nio» الكهربائية العائلية الجديدة
بالفيديو: تعرف على مميزات «Nio» الكهربائية العائلية الجديدة...
مبيعات «تيسلا» في 2022 أقل من التوقعات
مبيعات «تيسلا» في 2022 أقل من التوقعات...
هذا ما يحدث عند استخدام الوقود الخطأ في السيارة
هذا ما يحدث عند استخدام الوقود الخطأ في السيارة...
شبابية جديدة متطورة واقتصادية من «جاك»
شبابية جديدة متطورة واقتصادية من «جاك»...
«تيسلا» للسيارات الكهربائية تفقد ثلثي قيمتها في 2022
«تيسلا» للسيارات الكهربائية تفقد ثلثي قيمتها في 2022...
المزيد