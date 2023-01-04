بالفيديو: تعرف على مميزات «Nio» الكهربائية العائلية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «Nio» الصينية عن مركبتها الجديدة التي جُهزت بتقنيات وميزات تجعلها من بين أفضل السيارات الكهربائية العائلية الرباعية الدفع في العالم.

وحصلت المركبة الجديدة على شكل أكثر عصرية من مركبات «Nio» السابقة من نفس الفئة، وجهّزت بأنظمة إضاءة أكثر تطورا، أما هيكلها فأصبح أكبر وجاء بطول 5 أمتار تقريبا، وعرضه 198 سم، وارتفاعه 175 سم، وجهّزت السيارة بعجلات بمقاسي 20 و22 إنشًا، وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

داخلية السيارة

وداخليا صممت هذه السيارة لتكون مركبة عائلية متطورة بامتياز، إذ زودت بـ3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ6 ركاب، وحصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد، كما حصل ركاب المقاعد الخلفية على منافذ لشحن الهواتف والأجهزة الذكية، وشاشات لمسية للتحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف، وجُهزت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة السائق بمقاس 10.2 بوصة، وشاشة لمسية في منتصفها يمكن استعمالها بشكل أفقي أو عمودي، مقاسها 12.8 بوصة.

أنظمة تكنولوجيا متطورة

وزوّدت «Nio ES8» بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام صوتيات ممتاز فيه 24 مكبر صوت، ومساعد صوتي تفاعلي، وخلت قمرتها من الأزرار التقليدية، إذ استعيض عن الأزرار بلوحات لمسية موزعة على واجهة القيادة وبين المقعدين الأمامين وبجوار المقاعد الخلفية.

محرك السيارة

وتعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 653 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.8 ثانية، كما زودت ببطاريات تكفيها لقطع 635 كيلومترا بالشحنة الواحدة، ويمكن الحصول على نسخ مزودة ببطاريات تكفي لقطع مسافة 960 كيلومترا بالشحنة الواحدة.

مميزات متطورة لـ«Nio ES8» الصينية الكهربائية (الإنترنت)