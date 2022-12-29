بالفيديو: «BYD» تعدل سيارتها الشبابية «Dolphin»

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أن لاحظت الإقبال الكبير على سيارة «Dolphin» قررت «BYD» تعديل هذه السيارة وجعلها أكثر تميزًا.

وأشارت «BYD» إلى أنها تتلقى حاليًا نحو 25 ألف طلب لشراء سيارت «Dolphin»، لذا قرر المصممون فيها جعل هذه السيارة أكثر عصرية وتطورا، ومنحوها هيكلًا أكثر انسيابية مع النسخة الجديدة، وتقنيات تجعلها تنافس أحدث المركبات الكهربائية المطروحة حاليًا، وفق «روسيا اليوم».

ومقارنة بالنسخ السابقة حصلت «Dolphin» الجديدة على تصميم أجمل للواجهتين الأمامية والخلفية وللمصابيح وممتصات الصدمات، وأصبح هيكلها أكبر وأقل مقاومة للهواء.

وداخليًا حصلت السيارة على واجهة قيادة مميزة فيها شاشة بارزة قبالة المقود بمقاس 10 بوصات، وشاشة لمسية بمقاس 12.8 مثبتة في منتصف الواجهة، كما زوّدت بأنظمة صوتيات وأنظمة مولتيميديا متطورة، ومنافذ USB-C إضافية لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

وستعمل نسخ «BYD Dolphin» الجديدة بمحركات كهربائية بعزم 95 حصانا، ومحركات كهربائية بعزم 177 حصانا، كما ستزود ببطاريات ليثيوم-فوسفات متطورة تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 301 و420 كلم بالشحنة الواحدة.