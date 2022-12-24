أهمية «مضخة المياه» وعلامات تلفها

القاهرة - بوابة الوسط

أحد الأجزاء الأساسية المهمة في دورة تبريد محرك السيارة، وغيابها أو تلفها سيؤدي إلى تلف المحرك لا محالة، إنها «مضخة المياه»، أو كما تعرف في أوساط رواد وخبراء عالم السيارات بـ«طرمبة المياه».

حيث تقوم هذه القطعة البسيطة بضخ كمية مناسبة ومحددة من المياه القادمة من الريدياتير إلى داخل المحرك، لحماية أجزائه من التلف عن طريق تخفيف درجة الحرارة المرتفعة الناتجة عن احتراق الوقود الداخلي، لذا يجب الحذر ومتابعتها بشكل مستمر لتجنب خسائر فادحة وذلك وفقًا لموقع «موتور وان».

ونقدم إليك أبرز العلامات التي تشير وتؤكد تلف «مضخة المياه» لتفادي حدوثها والحفاظ على سيارتك.

تسريب المياه

- في حالة حدوث تسريب مياه من المضخة عليك التوقف على الفور، وقبل أن يحدث ذلك عليك متابعتها بشكل دوري قبل الانطلاق بالسيارة، والتأكد من مستوى ونسبة المياه داخل المضخة.

درجات الحرارة

- في حالة حدوث ارتفاع في درجة حرارة السيارة توقف على الفور على جانب الطريق، وقم بشحنها إلى أقرب مركز صيانة معتمد تابع لسيارتك.