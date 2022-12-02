كيف تمنح سيارتك مظهرا رياضيا شرسا؟

القاهرة - بوابة الوسط

البعض منا يود تعديل شكل سيارته، كأن يضفي عليها الشكل الرياضي.

وعادة ما تكون البداية بتعديل الإطارات لتعطيها شكلا رياضيا شرسا، حسب «أهرام أوتو».

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لا بد من مراعاة هذه التعليمات والشروط:

أولا القطر الخارجي للإطار: الأفضل أو الأمثل أن يكون مقاسه + أو -1%. والقطر الخارجي يتراوح حجمه الجديد من -3% إلى +2%.

ثانيا كود الحمل: احرص على ألا يكون أقل من كود الحمل الأصلي أبدا، الذى حدده صانع السيارة.

ثالثا رمز ومستوى السرعة: احرص دائما على أن يساوي أو يزيد على رمز السرعة الأصلي الذي حدده صانع السيارة.

رابعا: مراعاة الخلوص الرأسي والأفقي والحركة للإطار المقترح.

خامسا وأخيرا: المحافظة على مكان تثبيت الجنط والترحيل عن المركز.