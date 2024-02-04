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بالفيديو: الفرق بين تقنية الـ«Microblading» والـ«Tattoo»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 11:11 صباحا
بالفيديو: الفرق بين تقنية الـ«Microblading» والـ«Tattoo»
فروق بسيطة بين الـ«Microblading» والـ«Tattoo» تعرفي عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم لكي بالفيديو الفرق بين تقنية الـ«Microblading» والـ«Tattoo» يستخدم الخبراء تقنية الـ«Microblading» للأشخاص الذين لديهم شعر في الحواجب، ولكن مع بعض الفراغات، حيث تُظهر هذه التقنية الحاجب بشكل طبيعي وجميل. لكن لا يمكن تطبيق هذه التقنية على الأشخاص الذين سبق أن أجروا تاتو للحواجب وفقا لموقع «الجميلة».

أما للسيدات اللواتي لديهن حواجب خفيفة فهناك تقنية تقوم على رسم «Permanent Tattoo» مع «Microblading». ولإزالة التاتو، يمكنهن الخضوع لجلسات معينة حسب نوع البشرة، وذلك للحصول على إطلالة طبيعية.

شاهدي معنا الفيديو، وتعرفي على الفرق.
 

 

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