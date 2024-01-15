أيقونة الموضة «كيت موس» تحتفل بعيدها الخمسين

القاهرة - بوابة الوسط

تحتفل عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة «كيت موس» التي غيرت عالم الموضة بأسلوبها المتمرد، غدا الثلاثاء بعيد ميلادها الخمسين، فيما لا تزال محط إعجاب كبير في بلدها رغم مرور السنوات

وبالفعل في سبتمبر السابق، ردت موس على سؤال جريدة «تايمز» عن عيد ميلادها المقبل قائلة إنها تعيش حالة إنكار لتأثير العمر عليها. وقالت «لن أبلغ الخمسين من عمري لا أعتقد ذلك» حسب وكالة «فرانس برس».

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لكن الصحف البريطانية أخذت على عاتقها تذكيرها بذلك، فخصصت مقالاتها لهذه الذكرى.



وأجرت جريدة «ذي غارديان» مقابلات مع مصورين التقطوا بعضا من أشهر صور «كيت موس».

وتقول كيت غارنر «لا يمكن التقاط صورة سيئة لها، واصفة إياها بأنها بريطانية للغاية وتروي المصورة من بين جميع الصور التي التقطتُها للمشاهير، فإن صورة كيت هي التي لا تزال تباع حتى اليوم».

بداية «كيت موس»

وقد لوحظت «كيت موس» التي نشأت في جنوب لندن، عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها في أحد مطارات نيويورك حيث كانت في رحلة عبور.

وبفضل حملتها الترويجية ل«كالفن كلاين»، حققت موس شهرة سريعة في سن السابعة عشرة. وقد طبعت الأذهان بمظهرها كفتاة يافعة من خلال صورها الجريئة بالملابس الداخلية.

في العام 2022، أوضحت «كيت موس» عبر قناة بي بي سي «أنها شعرت بعد ذلك بأنها عوملت كـسلعة"، وبأنها ضعيفة وخائفة».

في ذلك الوقت، لفتت نحافتها الزائدة الانتباه. وقد جسدت صيحة عُرفت في بداية التسعينات بـ«هيرويين شيك»، من خلال ملامحها الهزيلة التي ميزتها عن عارضات الأزياء الشهيرات في ذلك الزمن، من أمثال سيندي كروفورد، وكلوديا شيفر، وناومي كامبل وغيرهن.

وقد تهافتت العلامات التجارية على التعاون معها. وظهرت «موس» على أكثر من 300 غلاف مجلة. وحققت إطلالتها في مهرجان غلاستونبري، بساقين عاريتين في حذاء مطاطي، انتشارا واسعا في إنجلترا. وأصبحت «موس» أيقونة في مجال الموضة.

ومع تجاوزاتها وحياتها الساحرة، باتت «موس» حديث صحافة المشاهير. وقد كانت على علاقة مع الممثل جوني ديب ثم مع نجم الروك بيت دوهرتي، الذي شاركت معه في كتابة بعض الأغاني.

في العام 2005، نشرت الصحف الشعبية صورة ل «كيت موس» تبدو فيها كأنها تتعاطى الكوكايين. وكلفتها هذه الصورة عقودا تجارية. وقيل بعد ذلك إن مسيرتها انتهت. ولكن لم تُوجه أي اتهامات ضدها، وعادت إلى الظهور مرة أخرى، وأصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى.

زواج «كيت موس»

في العام 2011، تزوجت من نجم الروك جيمي هينس. لكن الزوجين انفصلا بعد بضع سنوات.

يمتد تأثير «كيت موس» إلى ما هو أبعد من عالم الموضة. وقد أنجز الرسام البريطاني لوسيان فرويد صورة بورتريه لها.

تمثال ذهبي

كما عُرض تمثال لها من الذهب عيار 18 قيراطا، من توقيع مارك كوين، في المتحف البريطاني «بريتش ميوزيم» العام 2008.

في معرض الصور الوطني« ناشونال بورتريه غاليري» في لندن، ثمة ثماني صور ل«كيت موس»

ابنة «كيت موس»

ويبدو أن عارضة الأزياء السابقة، وهي والدة ليلا موس (21 عاما) التي تعمل أيضا عارضة أزياء، باتت تعيش حياة أكثر تنظيما. وفي مقابلتها مع جريدة «ذي تايمز»، أوضحت «كيت موس» أنها باتت تخلد للنوم باكرا، كما أنها تغادر السهرات قرابة منتصف الليل.

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وأطلقت موس علامتها التجارية لمنتجات التجميل ووكالة عرض الأزياء الخاصة بها.

وكتبت «ذي تايمز» أنها تقوم أحيانا بـحمام القمر وهي ممارسة تقوم على الاستلقاء تحت ضوء القمر لامتصاص الطاقة القمرية وستحتفل بعيد ميلادها الخمسين في جزيرة موستيك في البحر الكاريبي.