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وفاة عارضة الأزياء الشهيرة تاتيانا باتيتز عن 56 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 04:00 مساء
وفاة عارضة الأزياء الشهيرة تاتيانا باتيتز عن 56 عاما
عارضة الأزياء الألمانية تاتيانا باتيتز تتوسط كارينا ألكسندر، يسار، وميلا جوجوفيتش في لوس أنجليس، 20 سبتمبر 2016 (أ ف ب)
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توفيت عارضة الأزياء الألمانية تاتيانا باتيتز، وهي إحدى أشهر العارضات في الثمانينيات والتسعينيات، وظهرت في أغنية مصورة للمغني جورج مايكل، عن 56 عاما، حسبما ذكرت وكالتها.

وكتبت كورين نيكولاس، مؤسسة ورئيسة وكالة «The Model CoOp» (ذي موديل كؤوب) لعرض الأزياء في نيويورك، في رسالة إلكترونية ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»: «توفيت تاتيانا صباح (الأربعاء) في كاليفورنيا» حيث كانت تقيم. ولم تكشف نيكولاس عن ملابسات وفاة عارضة الأزياء التي كانت تبلغ 56 عاما، حسب مجلة الموضة «فوغ» التي كشفت المعلومة.

وكان مصور الموضة الألماني الشهير بيتر ليندبرغ الذي توفي العام 2019، المصور المفضل لدى تاتيانا باتيتز إذ كان يصوّرها منذ الثمانينيات. وقالت مؤسسَته على «تويتر» إنها «حزينة بشدة لوفاة تاتيانا باتيتز، صديقة بيتر القديمة»، مشيدة بـ«لطف تاتيانا وجمالها الداخلي وذكائها المذهل».

وقالت رئيسة مجلس إدارة «فوغ» أنا وينتور «إن تاتيانا باتيتز التي وُلدت في ألمانيا، ونشأت في السويد واستقرت في كاليفورنيا، كانت رمزا للأناقة الأوروبية»، مثل «رومي شنايدر ومونيكا فيتي».

وكانت باتيتز جزءا من مجموعة نخبوية عُرفت باسم «عارضات الأزياء الأصليات» (Original Supermodels) في الثمانينيات والتسعينيات، إلى جانب إستيل لوفيبور وكارن ألكسندر ورايتشل وليامز وليندا إيفانجيليستا وكريستي تورلينغتون.

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وظهرت النساء الست في صورة شهيرة التُقطت على الشاطئ العام 1988 بعدسة بيتر ليندبرغ لصالح مجلة «فوغ».

كما ظهرت تاتيانا باتيتز وكريستي تورلينغتون وليندا إيفانجيليستا وناومي كامبل وسيندي كروفورد في النسخة المصورة لأغنية «Freedom! 90» (فريدوم ناينتي) للمغني البريطاني الشهير جورج مايكل الذي توفي العام 2016.

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