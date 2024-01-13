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بالفيديو.. تكبير الشفاه بالمكياج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 01:52 مساء
بالفيديو.. تكبير الشفاه بالمكياج
لإطلالة مميزة دوما طريقة سهلة لتكبير الشفاه بالمكياج (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم لكي بالفيديو طريقة تكبير الشفاه بالمكياج في خطوات سهلة، لإطلالة مميزة دوما. تعرفي على الطريقة معنا، وطبقيها بنفسك.

- عليكي اختيار لون Contour بدرجتين أو ثلاث أغمق من البشرة، ثم حددي الظل الموجود في أسفل الشفة السفلية والزوايا، وحددي رسمة الشفاه الطبيعية. كذلك الأمر في الشفة العلوية، وحدديها من فوق الظل الطبيعي، وعلى الجوانب حددي الحدود الطبيعية.

- ادمجي ما حددته سابقاً بريشة أخرى، واختاري محدد شفاه وأحمر شفاه من اللون نفسه، وحددي رسمة الشفاه، وقومي بتعبئة الفراغات، ثم طبقي أحمر الشفاه، وضعي في الزوايا محدد شفاه أغمق من اللون السابق، وادمجي بالإصبع، وانهي المكياج بوضع غلوس في وسط الشفاه، ومديه عن طريق الطبطبة.

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