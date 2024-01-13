كريم الرمان والألوفيرا للحماية من التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير كريم ليلي مرطب طبيعي، لتطبقيه يوميًّا من أجل حماية بشرتكِ من التجاعيد والترهلات، وتحافظي عليها شابة وحيوية. تعلمي الطريقة معنا، واحرصي على تطبيقها، واستخدام الكريم يوميا، وسوف تشعرين بالفرق من أول أسبوع، وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

المكونات وطريقة التطبيق

- ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا، حيث يعتبر جل الألوفيرا من أروع المرطبات للبشرة التي تتغلغل في طبقاتها لتمنحكِ نعومة لا تضاهى.

- ملعقة زيت زيتون، الذي يعتبر من المكونات الطبيعية التي تحتوي عديد الفيتامينات والفوائد الرائعة للبشرة.

- ملعقة من زيت جوز هند أو زيت اللافندر، فبالإضافة إلى فوائدها الكثيرة على البشرة، فسوف تمنح هذه الملعقة كريمك الليلي المحضر بيديك رائحة منعشة وناعمة (اختاري أي زيت عطري تحبين رائحته).

- 3 ملاعق من عصير الرمان، حيث يساعد الرمان في الحفاظ على نضارة البشرة، فهو غني بفيتامين C والكثير من مضادات الأكسدة، وتمنع مركباته تحطيم الكولاجين في الجلد، الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة ويعالج جفاف البشرة. كما يساعد عصير الرمان في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ومعالجة تصبغ البشرة وحبِّ الشباب والنمش، وزيادة الدورة الدموية، وإصلاح الأنسجة الجلدية التالفة.