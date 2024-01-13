  • Alwasat News
Atwasat

كريم الرمان والألوفيرا للحماية من التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 10:07 صباحا
كريم الرمان والألوفيرا للحماية من التجاعيد
خلطة طبيعية منزلية ليلية، لحماية بشرتك من التجاعيد (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير كريم ليلي مرطب طبيعي، لتطبقيه يوميًّا من أجل حماية بشرتكِ من التجاعيد والترهلات، وتحافظي عليها شابة وحيوية. تعلمي الطريقة معنا، واحرصي على تطبيقها، واستخدام الكريم يوميا، وسوف تشعرين بالفرق من أول أسبوع، وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

المكونات وطريقة التطبيق
- ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا، حيث يعتبر جل الألوفيرا من أروع المرطبات للبشرة التي تتغلغل في طبقاتها لتمنحكِ نعومة لا تضاهى.

- ملعقة زيت زيتون، الذي يعتبر من المكونات الطبيعية التي تحتوي عديد الفيتامينات والفوائد الرائعة للبشرة.

- ملعقة من زيت جوز هند أو زيت اللافندر، فبالإضافة إلى فوائدها الكثيرة على البشرة، فسوف تمنح هذه الملعقة كريمك الليلي المحضر بيديك رائحة منعشة وناعمة (اختاري أي زيت عطري تحبين رائحته).

- 3 ملاعق من عصير الرمان، حيث يساعد الرمان في الحفاظ على نضارة البشرة، فهو غني بفيتامين C والكثير من مضادات الأكسدة، وتمنع مركباته تحطيم الكولاجين في الجلد، الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة ويعالج جفاف البشرة. كما يساعد عصير الرمان في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ومعالجة تصبغ البشرة وحبِّ الشباب والنمش، وزيادة الدورة الدموية، وإصلاح الأنسجة الجلدية التالفة.

طريقة التحضير
- ذوبي جل الألوفيرا، ثم ضعي عصير الرمان، وامزجيهما جيدا، ثم اضيفي المكونات الباقية.
- ضعي الكريم في وعاء زجاجي نظيف، ثم ضعيه في البراد 12 ساعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد

«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد
«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي

«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي
الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا

الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب

ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا

اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا
حرب الأخوة تستعر في عائلة النجم الفرنسي آلان ديلون

حرب الأخوة تستعر في عائلة النجم الفرنسي آلان ديلون
داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام

داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام
متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات

متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات
نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا

نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا
«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني

«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني
الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا

الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
شاهد.. «حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ليبيا»

شاهد.. «حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ...
ضمير

ضمير
تأملات في ملامح السجين! (2-2)

تأملات في ملامح السجين! (2-2)
شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي
التكالي: «النواب» لن يوافق على قرار رفع الدعم عن الوقود قبل وضع حلول لسلبياته

التكالي: «النواب» لن يوافق على قرار رفع الدعم عن الوقود قبل وضع حلول لسلبياته
مانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل.. وقمة نارية بين يونايتد وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل.. وقمة نارية بين يونايتد وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
عقيلة يصدر قرارًا بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية

عقيلة يصدر قرارًا بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
البطاطا والموز بديلا لـ«فيلر» العينين
البطاطا والموز بديلا لـ«فيلر» العينين
بالفيديو.. قناع الليمون والبيض بديل للبوتوكس
بالفيديو.. قناع الليمون والبيض بديل للبوتوكس
بالفيديو.. خطوات توسيع العيون بالمكياج
بالفيديو.. خطوات توسيع العيون بالمكياج
أدخلي البصل في روتين العناية بشعرك
أدخلي البصل في روتين العناية بشعرك
بالفيديو: قناع طبيعي من الخميرة لنفخ الخدود
بالفيديو: قناع طبيعي من الخميرة لنفخ الخدود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023...
تكاليف إطلالة أنغام البيضاء
تكاليف إطلالة أنغام البيضاء...
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك...
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين...
بالفيديو: قناع المعدنوس لبشرة مشدودة دومًا
بالفيديو: قناع المعدنوس لبشرة مشدودة دومًا...
المزيد
كريم الرمان والألوفيرا للحماية من التجاعيد
كريم الرمان والألوفيرا للحماية من التجاعيد...
بالفيديو: قناع سحري لتبيض البشرة
بالفيديو: قناع سحري لتبيض البشرة...
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين...
بالفيديو: قناع طبيعي من الخميرة لنفخ الخدود
بالفيديو: قناع طبيعي من الخميرة لنفخ الخدود...
أدخلي البصل في روتين العناية بشعرك
أدخلي البصل في روتين العناية بشعرك...
المزيد