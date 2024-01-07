بالفيديو.. خطوات توسيع العيون بالمكياج

القاهرة - بوابة الوسط

لمحبّات مكياج العيون الواسعة الذي يعتمد على شكل عينين مسحوب إلى فوق، إليك هذه الطلّة بالخطوات التطبيقية. شاهدي معنا الفيديو وطبقيه بنفسك، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

خطوات تطبيق سحب العين بالمكياج

- بعد توحيد بشرة وجهك، وأيضاً عينيك بوضع طبقة أساس على الجفون، ضعي ظلاً بلون بوردو على كامل العين من دون الزوايا الداخلية.

- عند تطبيق الظل البوردو، احرصي على دمج اللون بالريشة.

- مدّي الظل البوردو نفسه تحت العين، وعلى خطّ الرموش باستخدام الريشة الصغيرة.

- صِلي اللون الذي وزّعته تحت العين باللون الذي فوق العين من الزاوية الخارجية.

- لإضاءة الجفن المتحرك، طبّقي ظلاً لامعاً ومن لون البوردو نفسه.

- مدّي ظلاً بلون أسود بواسطة الريشة الصغيرة جداً على خط الرموش السفلية، وادمجيه مع اللون البوردو.

- لسحب العين، وزّعي الظل الأسود على الزاوية الخارجية للعين، واستخدمي لهذه التقنية ريشة خاصة تساعد في الدمج من دون تغطية اللون البوردو.

- إذا قارنت بين العين التي طبّقت عليها تقنية السحب والأخرى قبل السحب، سترين أن العين الأولى بدت أوسع من الثانية.

- أضيئي زاوية العين الداخلية بظلّ فاتح.

- علّمي الحاجبين بقلم من لونهما، ثم مشطيهما، وطبقي الماسكارا على رموشك، وذلك قبل أن تركّبي الرموش الصناعية.

- ستسهم الرموش الصناعية أيضا في توسيع العين.