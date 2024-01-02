بالخطوات.. مكياج برونزي لمناسباتك

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا بالفيديو طريقة تطبيق مكياج برونزي للسهرة، أولاً عليك وضع كريم الأساس على كامل الوجه بالريشة، من بعدها ضعي الكونسيلر حول عينيك وادمجيه بواسطة الـ Beauty Blender وثبتي المكياج من خلال البودرة المضغوطة وفقًا لموقع «الجميلة».

حددي معالم الوجه بالبودرة الحرة وتحت العينين أيضا لتفادي وقوع ظلال عيون، ثم قومي بإضاءة زاوية العين الداخلية بالهايلايتر وضعي ظلال عيون باللون البني على الجفن المتحرك وضعي لونا ذهبيا في المنطقة الفارغة وعلى كسرة العين ضعي لونا بنفسجيا داكنا.

من بعدها ضعي آيلاينر أسود على خط الرموش والكحل البني داخل العين وضعي الرموش مع الماسكارا وأضيفي البلاشر والهايلايتر.

أخيرا ضعي أحمر شفاه بلون قوي ليناسب المكياج، شاهدي معنا الفيديو وتعرفي على الخطوات بشكل أوضح



