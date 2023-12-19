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طرق طبيعية منزلية لتبييض اليدين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 10:40 صباحا
طرق طبيعية منزلية لتبييض اليدين
طرقًا طبيعية للعناية باليدين وتبييضها تعرفي عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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مع مواجهة العوامل اليومية المختلفة كأشعة الشمس، أنواع الصابون والمنظفات المنزلية تفقد الأيدي ترطيبها لتصبح أكثر خشونة واسمرارًا.

لذلك نقدم إليكِ طرقًا طبيعية للعناية باليدين وتبييضها تعرفي على طرق التطبيق معنا وفقًا لموقع «حياتك».

الحليب الزبادي
ملعقة كبيرة من الزبادي
ملعقة كبيرة من ماء الورد
ملعقة صغيرة من الجليسرين

خطوات التحضير
- اخلطي الزبادي مع ماء الورد والجليسرين.
- يوزع الخليط الناتج لتدليك اليدين جيدًا ويترك لمدة ساعة كاملة قبل أن يشطف بالماء البارد.

البزار
ملعقة صغيرة من الكركم
كمية مناسبة من الحليب البارد

خطوات التحضير
- حضري خليطًا متجانسًا من الكركم مع الحليب البارد.
- يستخدم الخليط الناتج على اليدين مع فركها جيدًا ويكرر استخدامه بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

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