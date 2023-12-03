الحمص من الحبوب التي تعتني ببشرتكِ وجمالك، وتعمل على تفتيحها وترطيبها وشدها، وإعادة إفراز الكولاجين المسؤول عن إخفاء التجاعيد. لذلك نقدِّم إليكِ قناع الحمص والصبار، لشد البشرة وتفتيحها. تعرَّفي على طريقة تطبيقه معنا، وفقًا لموقع «جمالك».
المكونات
مسحوق حمص مطحون
4 ملاعق من جل صبار
قليل من الماء
الطريقة
اخلطي الحمص مع جل الصبار والماء، وضعي المزيج على بشرتك لـ10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وستجدين نتيجة فعَّالة لتفتيح بشرتكِ وشدها، ويمكنكِ تكرار هذه الطريقة مرة أسبوعيا، للحصول على أفضل النتائج.
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