الحمص والصبار لشد البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

الحمص من الحبوب التي تعتني ببشرتكِ وجمالك، وتعمل على تفتيحها وترطيبها وشدها، وإعادة إفراز الكولاجين المسؤول عن إخفاء التجاعيد. لذلك نقدِّم إليكِ قناع الحمص والصبار، لشد البشرة وتفتيحها. تعرَّفي على طريقة تطبيقه معنا، وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

مسحوق حمص مطحون

4 ملاعق من جل صبار

قليل من الماء