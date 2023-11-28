طرق التمييز بين عبوات المكياج الأصلية والمقلدة

القاهرة - بوابة الوسط

منتجات المكياج ذات العلامات التجارية العالمية يجرى تزييفها، مع ترويج نسخ مقلدة عنها، من ظلال العيون إلى أحمر الشفاه وكريم الأساس، وغير ذلك الكثير، حتى بات من السهل جدًا الحصول على مكياج مزيف. وللتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة، نقدم لكِ طرق التحقق من الباركود المطبوع على عبوة المنتج. تعرفِ عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

ما هو الباركود الموجود على عبوة المنتج؟

- يجب أن تكون جميع السلع والمنتجات مطبوعة بالباركود على عبواتها، حيث إن الرموز الشريطية هي بطاقات الهوية الخاصة بها، لمساعدة المشترين على التمييز بسرعة ودقة بين أنواع البضائع المختلفة.

- يعد الرمز الشريطي أحد تقنيات التعريف التي تجمع تلقائيًا البيانات من المنتجات أو الخدمات أو المؤسسات أو المواقع بناءً على تعيين رمز (أو رقم) لكل كائن. وتكون تلك الرموز على شكل فجوات متوازية متناوبة، مرتبة وفق قاعدة تشفير معينة، ليتمكن جهاز الماسح الضوئي من قراءتها.

كيفية التحقق من الباركود عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية

- تكشف الأرقام الثلاثة الأولى على الرمز الشريطي عن رمز البلد الذي جري تصنيع المنتج فيه. وإذا كان المنتج أصليًا، فإن الأرقام القليلة الأولى على الباركود سوف تتطابق مع بلد المنشأ كما هو مدرج على المنتج أو العبوة.

- تحتوي المنتجات المزيفة على رموز شريطية لا تتطابق مع البلد المحدد على عبواتها. وإذا كانت الرموز الشريطية الموجودة على المنتجات المقلدة تتطابق مع البلد المنتج، فيمكنك دائمًا التحقق من هذه المعلومات على الموقع الرسمي للمنتجات.

- من السهل استخدام تطبيق في التحقق من الباركود.

- استخدمي الكاميرا الموجودة على هاتفك في مسح الرموز الشريطية أو رمز الاستجابة السريعة الموجود على العبوة أو ملصق المنتج، وسيعرض التطبيق كل المعلومات التي قدمتها الشركة مثل:

- اسم المنتج كاملا

- نوع المنتج (اللون - رمز اللون - رمز المنتج)

- اسم الشركة/العلامة التجارية

- مكان الصنع، وعنوان الشركة المصنعة، والبلد

- وصف المنتج

- مواقع التجارة الإلكترونية التي تبيع المنتجات

- صورة تجريبية للمنتج

- تاريخ الصنع وانتهاء الصلاحية

هل يتحقق برنامج مسح الباركود من البضائع الأصلية؟

- يجب استخدام الرمز الشريطي الموجود على العبوة في التحقق من دقة المعلومات الموجودة على عبوة المنتج، ومقارنتها عندما يكون المشترون في شك. وبالإضافة إلى الرمز الشريطي، نحتاج إلى الاهتمام بعوامل أخرى مثل التحقق من الفواتير والإيصالات وملصقات مكافحة التزييف ونموذج المنتج والشعارات والتغليف، فكل ذلك يجب أن يكون واضحًا ومفصلاً.

طرق أخرى للتحقق من أن المستحضر مزيف أو حقيقي

الاتساق:

- تتمتع ماركات المكياج المصممة بالاتساق عندما يتعلق الأمر بالتسعير والتعبئة وظلال المنتج والروائح. لذا، دققي في العبوة عن كثب.

التسعير:

- إذا كان السعر رائعًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون مزيفًا، إذ تتميز منتجات المكياج المصممة بأسعار تنافسية على مستوى العالم (ما لم تحصل على صفقات حقيقية في متاجرها الفعلية/منافذ البيع المعتمدة).

- يجب أن تنطلق أجراس الإنذار في رأسك عندما تري منتجًا بسعر أرخص بكثير مما ينبغي. لذلك من المفيد جدًا أن تعرفي أسعارك جيدًا إذا قمت بالشراء عبر الإنترنت من أحد متاجر المنتجات الأصلية، فمن المفترض أن تنفقي أكثر من السعر التنافسي العالمي.. لماذا أكثر؟، حيث يأخذ الوكلاء في الاعتبار سعر الصرف ورسوم الشحن والاستيراد.

التغليف:

- العلامات التجارية لمكياج المصممين تفتخر بتغليفها، فالأمر كله يتعلق بهذا المظهر والملمس الفاخر. لذا احذرى لون العلبة الباهت بشكل عام، والعبوات التالفة الملتصقة بشكل سيئ .

معلومات الموقع:

- عادةً ما تروج العلامات التجارية المصممة لموقعها الرسمي على عبواتها. لذا، لن يكون على المنتج المزيف رابط موقع الويب الخاص بالمنتج الأصلي نفسه.

الأرقام التسلسلية:

- يجب أن تكون متطابقة على العبوة وعلى المنتج، وغالبًا ما تكون الأرقام التسلسلية مفقودة غير متطابقة في المنتجات المزيفة.