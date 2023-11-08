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ماسك الخميرة وماء الورد لتفتيح البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 10:18 صباحا
ماسك الخميرة وماء الورد لتفتيح البشرة
قناع الخميرة لصفاء البشرة ونضارتها (أرشيفية: الإنترنت)
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ماسك الخميرة وماء الورد من أفضل الماسكات التي تساعد في عملية تفتيح البشرة وتخفيف حب الشباب وتحدث عنه خبراء التجميل. ويمتلك قناع الخميرة وماء الورد عديد المميزات إذ إنه يساعد كذلك في عملية التخلص من الرؤوس السوداء من خلال تنظيف الوجه والرقبة باستعمال ماء الورد الممزوج بالقليل من الماء الدافئ وهذا ما يجعله من الماسكات المحببة للكثيرات من عشاق العناية بالبشرة عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية، وهذا الماسك يساعدك في الحصول على أفضل النتائج حسب موقع «بيتي مملكتي».

المكونات
- خميرة.
- ماء دافئ.
- ماء ورد.

طريقة التحضير
- قومي بأخذ ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وأضيفي إليها مقدارا مناسبا من ماء الورد.
- قومي بدمج العنصرين مع بعضهما بعضا بشكل مثالي، حتى يتكون لديكِ قوام ماسك متجانس.
- ضعي هذا الماسك على الوجه بالكامل، واتركيه لمدة نصف ساعة.

-الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها
-الجزر والخميرة للتخلص من «خطوط الحزن»

- اغسلي الوجه جيدا بالماء الفاتر.
- ثم قومي بمسح الوجه بماء الورد البارد لغلق مسام الوجه.
ملحوظة: عليكِ استخدام خميرة البيرة، أي أن هذا الماسك لا يمكن عمله بالخميرة الفورية؛ لأنها لن تساعدك في الحصول على قوام متجانس.

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