الجزر والخميرة للتخلص من «خطوط الحزن»

القاهرة - بوابة الوسط

التقدم في السن ليس العامل الوحيد الذي يؤدي إلى ظهور التجاعيد، خاصة تلك التي تظهر في محيط العينين أو الفم والتي تعرف بخطوط الحزن.

فسوء التغذية من العوامل المؤثرة لظهور التجاعيد، كذلك العادات التي تسيء لصحة البشرة، كالتدخين، والتعرض للأشعة ما فوق البنفسجية، وعدم الترطيب وسواها من هذه الممارسات الخاطئة التي تفضي إلى ظهور خطوط الحزن حول الفم، وبالطبع في بقية مناطق الوجه، لكن هذه المنطقة وتلك المحيطة بالعينين تتأثران قبل الأخرى، لأن الجلد فيهما يتسم بالرقة والحساسية.

لذلك نقدم إليكِ طرقًا طبيعية للتخلص من هذه المشكلة بتكاليف قليلة وبدون أي مواد كيميائية تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «الجميلة».