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الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 08:30 صباحا
الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها
قناع طبيعي منزلي من الخميرة والحليب، لتنظيف البشرة وتنقيتها (الإنترنت)
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تعد الخميرة من أهم المكونات التي تساعد في التخلص من مشكلات البشرة، خصوصا قبل فصل الشتاء، لحماية البشرة من الجفاف. وللخميرة فوائد عديدة في تفتيح البشرة وتنقيتها وإعادة نضارتها، لذا نقدم لكي اليوم إحدى طرق استخدامها. تعلميها منا، للحصول على بشرة خالية من الشوائب، وتعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

وصفة تفتيح البشرة
المكونات
3 ملاعق خميرة
ملعقتا ماء ورد
ملعقة حليب كبيرة

طريقة التحضير
- اخلطي الخميرة مع الماء والحليب، وحرّكي المكونات حتى تمتزج بشكل جيد مع بعضها، ثم ضعي المزيج على وجهك، مع الاستمرار في التدليك بحركات دائرية لدقيقتين.

- اتركي المزيج على وجهك نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

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