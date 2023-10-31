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ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل للحفاظ على رطوبة البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 10:45 صباحا
ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل للحفاظ على رطوبة البشرة
الأفوكادوا والعسل والكاكو مواد تحافظ على رطوبة بشرتك (أرشيفية: الإنترنت)
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تتعدد أنواع ماسكات الوجه التي يمكن استخدامها للحفاظ على رطوبة بشرة الوجه وعلاج جفافها، والتي يمكن أن تسهم أيضًا في التخفيف من بهتان وحكة البشرة.

ومن الأمثلة على الماسكات الطبيعية المرطبة للوجه والتي تعطي نضارة للبشرة ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل، حسب موقع «الطبي».

ويمكن تحضير هذا الماسك للبشرة الجافة من خلال الخطوات التالية:

المكونات
-1 حبة أفوكادو.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.
-1 ملعقة كبيرة من العسل.

-قناع الأفوكادو لتنظيف البشرة بعمق
-الأفوكادو والفانيليا والتين لحماية بشرتك من التشقق

طريقة التحضير
- هرس حبة الأفوكادو وخلطها مع الكاكاو والعسل.
- وضع الماسك على الوجه.
- تركه لمدة عشر دقائق ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.
- ترطيب الوجه باستخدام كريم الترطيب الاعتيادي.

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