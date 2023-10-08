أدخلي الثوم في روتين العناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط

الثوم غني بالفيتامينات والمعادن التي تعد محفزات أساسية لنمو الشعر، سواء كنت تستخدمينه موضعيا أو في نظامك الغذائي، حيث إن خصائص الثوم يمكن أن تحفز نمو الشعر.

يحتوي الثوم على نسبة عالية من المعادن مثل الكالسيوم والزنك، وهذه العناصر الغذائية تعزز صحة الشعر.

كما أن الثوم غني بالكبريت، وهو بمثابة كيراتين طبيعي لشعرك. وتدليك فروة رأسك بزيت الثوم يقوي جذور شعرك، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

فوائد الثوم للشعر

- يمتلك الثوم خصائص مضادة للميكروبات تساعد في قتل الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تسبب تلفا لفروة الرأس، وتمنع نمو الشعر.

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- يحتوي الثوم أيضاً على السيلينيوم الذي يساعد في تنشيط الدورة الدموية؛ للحصول على أقصى تغذية لفروة الرأس والشعر.

- يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب له خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تساعد في منع قشرة الرأس.

- الثوم الخام غني بفيتامين سي، حيث يمكن أن يسبب الإجهاد التأكسدي تساقط الشعر. لذلك يحمي فيتامين سي الموجود في الثوم شعرك من الجذور الحرة، ويمنع ترقق الشعر وتساقطه.

- يعزز إنتاج الكولاجين الضروري لنمو الشعر.

كيفية استخدام الثوم في نمو الشعر

الثوم والعسل لنمو الشعر

العسل مرطب يحافظ على رطوبة شعرك، مما يجعله مرطباً ولامعاً، ويمكن أن يساعد أيضاً في نمو الشعر، واستعادة العناصر الغذائية لفروة الرأس والشعر.

كرري هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج.

المكونات

8 فصوص ثوم

ملعقة كبيرة من عسل

طريقة تطبيق الوصفة:

- استخرجي العصير من فصوص الثوم، واضيفي إليه ملعقة العسل، واخلطيهما جيداً.

- ضعي مزيج الثوم والعسل على شعرك وفروة رأسك، واتركيه 20 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

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الثوم وزيت الخروع وإكليل الجبل وجوز الهند لنمو الشعر

- يمكن أن يساعد زيت إكليل الجبل في نمو الشعر، بينما يزيد زيت الخروع من لمعانه، ويعملان معاً على تعزيز نمو الشعر. في حين يتغلغل زيت جوز الهند بعمق في الشعر ويلطفه.

- يُكرر هذا العلاج 3 مرات في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج.

المكونات

5 ملاعق كبيرة من عصير الثوم

ملعقة طعام زيت خروع

ملعقة طعام زيت جوز الهند

1/2 ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل

طريقة تطبيق الوصفة

- امزجي جميع المكونات في وعاء، ورجيها جيداً، ودلكي فروة رأسك بملعقتين كبيرتين من هذا المزيج.

- بعد 15 دقيقة من التدليك، غطي شعرك بالزيت، واتركيه 30 دقيقة إضافية.

- اغسلي شعرك بشامبو خفيف، والتجفيف اختياري، لأن الزيت يعمل كمكيف.

زيت الثوم لنمو الشعر

يحفز تدليك زيت الثوم بصيلات الشعر في فروة الرأس مع تحسين الدورة الدموية، التي بدورها تساعد في تحفيز نمو الشعر.

كرري هذا العلاج 3 مرات في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج.

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المكونات وطريقة التطبيق

8 فصوص ثوم

1/2 كوب زيت ناقل (زيت زيتون أو زيت جوز الهند)

بصلة متوسطة الحجم (اختياري)

- افرمي الثوم والبصل أو ضعيهما في الخلاط، للحصول على لب ناعم، ثم سخني الزيت في مقلاة، واضيفي الثوم ومعجون البصل إلى الزيت.

- سخني الزيت حتى يبدأ اللب في التحول إلى اللون البني وفور أن يبرد الزيت، صفيه وتجاهلي اللب.

- دلكي فروة رأسك بملعقتين كبيرتين من الزيت وبعد 15 دقيقة من التدليك، غطي شعرك بالزيت، واتركيه 30 دقيقة إضافية ثم اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

