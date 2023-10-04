3 زيوت لمنع تساقط الشعر وتكثيفه

القاهرة - بوابة الوسط

عندما يتعرض الشعر للتساقط المستمر يتحول إلى شعر خفيف وضعيف، وقد يصل الأمر إلى ظهور فراغات، لا سيما في مقدمة الرأس.

تكثيف الشعر الخفيف ومنع التساقط يمكن تحقيقه من خلال زيوت نمو الشعر الطبيعية التي تمنحكِ الكثافة واللمعان وحتى النعومة وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

عادة ما تكون زيوت الشعر غنية بالمواد المغذية مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تعمل معًا لتحسين صحة الشعر. تتغلغل هذه المكونات المغذية بعمق في جذع الشعرة، وتقويها من الداخل وتعزز نمو الشعر.

ما هي الزيوت المناسبة لتكثيف الشعر؟

عندما يتعلق الأمر باختيار زيت الشعر المناسب، هناك العديد من الخيارات المتاحة لتناسب أنواع الشعر المختلفة ومشكلاته على سبيل المثال، يشتهر زيت جوز الهند بخصائصه المرطبة وهو مفيد بشكل خاص للشعر الجاف والتالف.

ويعد زيت الأرغان خيارًا شائعًا آخر للشعر الخفيف وأيضًا لقدرته على ترويض الشعر المجعد وإضافة اللمعان.

أما زيت الجوجوبا فهو رائع للأشخاص الذين يعانون من فروة الرأس الدهنية، لأنه يساعد على تنظيم إنتاج الزهم.

سواء اخترت زيتًا واحدًا أو مزيجًا، تأكدي من تدليكه في فروة رأسك وتوزيعه بالتساوي على شعركِ. اتركيه لبضع ساعات قبل غسله. مع الاستخدام المستمر، ستندهشي من قدرة زيت الشعر على علاج شعركِ، مما يجعله أكثر سمكًا وأقوى وأكثر حيوية.

نصائح للحصول على شعر أكثر كثافة وامتلاءً باستخدام زيوت طبيعية:

زيت البصل لوقف تساقط الشعر

- هو زيت للشعر يستهدف تساقط الشعر على وجه التحديد ويعزز قوة الشعر من خلال مزج زيت البصل وزيت الحبة السوداء لعلاج تساقط الشعر. زيت البصل يحتوي على بصل طبيعي معروف بمحتواه الغني بالكبريت، مما يساعد على تغذية بصيلات الشعر.

- كما أنه خالٍ من البارابين والزيوت المعدنية ويستخدم أيضًا زيت الحبة السوداء لتقوية خصلات الشعر ويهدئ فروة الرأس من الالتهابات والحكة، مما يساعد على نمو شعركِ. الاستخدام المنتظم لهذا الزيت يمكن أن يساعد في تقليل تساقط الشعر وإضافة كثافة لشعرك ليصبح أكثر حيوية.