بالفيديو.. البساطة والرقي عنوان صيف وربيع 2024 لـ«صعب»

القاهرة - بوابة الوسط

تعد مجموعة المصمم اللبناني «إيلي صعب» بمثابة متعة للعيون في أسبوع الموضة في باريس، حيث جاءت تصميمات صيف/ربيع 2024 بطابع أميري من الترتر والشيفون، فصارت عروضها ساحرة بقدر ما هي ممتعة بصريا.

ويأخذنا المصمم اللبناني إلى رحلة عبر ضوء القمر، لتجسيد الجمال الساحر الذي يميز تصميماته، وفقا لموقع «ليالينا».

وافتتح «صعب» العرض بمجموعة من الإطلالات الرسمية الأنيقة التي تتوافق بشكل مثالي مع روح العرض. وتعد إحدى النقاط الشائعة في الموضة هي الاستثمار في قطع مناسبة فقط لمناسبات محددة، حيث يعالج المصمم اللبناني هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال مجموعته الأخيرة التي تتميز بملابس متعددة الاستخدامات، إذ تناسب مجموعة متنوعة من المناسبات، من فساتين النهار البسيطة والأنيقة إلى ملابس السهرة الراقية، وتنتقل هذه القطع بسلاسة من الملابس غير الرسمية إلى الملابس الرسمية، مما يضمن استثماراً طويلاً.

شاهدي معنا المجموعة، واستوحي منها إطلالتك.



مجموعة المصمم اللبناني إيلي صعب متعة للعيون في أسبوع الموضة في باريس (الإنترنت)