مناديل لإزالة مكياج العيون من اللوز الحلو

القاهرة - بوابة الوسط

مناديل إزالة المكياج من أهم الأدوات التي يجب أن تكون موجودة لديك بشكل دائم. واليوم نقدم لكِ طريقة صنع مناديل مزيلة لمكياج العيون من مواد طبيعية ومتوافرة في منزلك. تعرفي عليه معنا وفقا لموقع «المرأة».

مناديل مبللة لإزالة مكياج العيون:

2 ملعقة كبيرة زيت للأطفال

ملعقة واحدة كبيرة من شامبو للأطفال

ماء مقطر

ملعقة زيت لوز حلو

ضمادات قطنية دائرية المخصصة لإزالة المكياج

برطمان زجاجي صغير

- امزجي الشامبو وزيت الأطفال في زجاجة و ضعي الضمادات القطنية في البرطمان.

- اسكبي عليها الزيت والشامبو، ثم صبي الماء بحيث تصبح مبللة بشكل معقول.

- ضعي غطاء البرطمان ورجيه، واحتفظي دائما به مغلقا، حتى تظل الضمادات مبللة، وجاهزة للاستعمال.