بالفيديو: الكلاسيكية تسيطر على مجموعة «مايكل كورس» لصيف 2024

القاهرة - بوابة الوسط

ظهرت أخيرا تصميمات «مايكل كورس» لربيع وصيف 2024، استلهاما من إطلالات الخمسينيات الأنيقة، وجاءت الفساتين بشكل لا مثيل له بتصميمات خفيفة ولوحة ألوان متناغمة يهيمن عليها الظل الأنيق لدرجات البيج.

استخدام الدانتيل

استخدم مايكل كورس «Michael Kors» ببراعة الدانتيل في أنماط مختلفة، من التراكبات الدقيقة إلى الأنماط المعقدة ويقدم استخدام الدانتيل إحساسا بالرقي مع الاحتفاظ بجاذبية أنثوية غزلية وتعود هذه الفساتين إلى حقبة الخمسينيات مع الحفاظ على أهميتها الكاملة في مواكبة الموضة اليوم وذلك وفقا لموقع «جمالك».

ياسمين صبري تشارك جمهورها إطلالتها الصيفية

اللون البيج

يحتل اللون البيج مركز الصدارة في لوحة الألوان لهذه المجموعة وهو خيار يتحدث حول فلسفة تصميم مايكل كورس، حيث يجسد هذا اللون المحايد الفخامة البسيطة والخالدة، إنه يسمح لمرتديها بتأنق دون أن يكون مبهرجا بشكل مفرط وهي نوعية يتردد صداها مع المرأة الحديثة والعالمية.

تفاصيل إطلالة مي عمر الخضراء

وما يجعل هذه المجموعة رائعة حقا هو قدرة مايكل كورس على دمج الكلاسيكية بسلاسة مع القطع المعاصرة.

شاهدي معنا المجموعة واستوحي منها إطلالتك.





شاهدي معنا مجموعة «Michael Kors» ربيع وصيف2024 (الإنترنت)