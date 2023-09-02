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ياسمين صبري تشارك جمهورها إطلالتها الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 12:20 مساء
ياسمين صبري تشارك جمهورها إطلالتها الصيفية
تعرفي على تكلفة إطلالة ياسمين صبري الصيفية الأخيرة (الإنترنت)
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تستمتع النجمة ياسمين صبري بالأجواء الصيفية وسط البحر، وتشارك الجمهور هذه اللحظات.

ونشرت ياسمين صبري عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورا لها وهي تقف على مركب، وترتدي فستانا، من تصميم Halter، برقبة ولون ليلاك وبنفسجي فاتح، ولملمت شعرها كحكة مهندمة، وفقا لموقع «جمالك».

ونسقت النجمة إطلالتها مع حقيبة من الخوص من تصميم دار أزياء Chanel الشهيرة، يصل سعرها إلى 6800 يورو. شاهديها من موقع بيعها.

كما نسقتها على حذاء صيفي مفتوح فلات من تصميم دار Herems، يصل سعره إلى 1000 دولار. شاهديه من موقع بيعه.

شاهدي معنا الصور، واستوحي منها إطلالتك في آخر أيام الصيف.

تعرفي على تكلفة إطلالة ياسمين صبري الصيفية الأخيرة (الإنترنت)
تعرفي على تكلفة إطلالة ياسمين صبري الصيفية الأخيرة (الإنترنت)
تعرفي على تكلفة إطلالة ياسمين صبري الصيفية الأخيرة (الإنترنت)
تعرفي على تكلفة إطلالة ياسمين صبري الصيفية الأخيرة (الإنترنت)
تعرفي على تكلفة إطلالة ياسمين صبري الصيفية الأخيرة (الإنترنت)
تعرفي على تكلفة إطلالة ياسمين صبري الصيفية الأخيرة (الإنترنت)
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