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شامبو من الشاي الأخضر للعناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 01:19 مساء
شامبو من الشاي الأخضر للعناية بشعرك
شامبو رائع وصحي يعتني بشعركِ ويقويه، ويزيد من لمعانه مستخلص من الشاي الأخضر (الإنترنت)
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قد تضر مستحضرات العناية بالشعر والشامبوهات المستخدمة بشعركِ أكثر مما تفيده، وذلك لما تحتويه من مواد كيماوية وقاسية على الشعر. كما تفقده رونقه ولمعانه، وتسهم في إتلافه بعد مدة من استخدامها، إلا أنه يمكنكِ الحصول على شامبو رائع وصحي يعتني بشعركِ ويقويه ويزيد من لمعانه مستخلص من الشاي الأخضر.

تعرفي معنا على طريقة تحضير شامبو صحي لشعر مذهل، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

مكونات الشامبو المنزلي:
- كوب من صابون الكاستيل السائل، وهو الصابون الطبيعي المصنوع من زيت الزيتون كصابون الغار.
- كوب من الشاي الأخضر المنقوع والمغلي جيدا.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

للتعطير:
- ربع كوب ماء مقطر.
- ربع كوب من صابون الكاستيل السائل.
- ربع ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.
- ربع ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب.

طريقة التطبيق:
تخلط المكونات جميعها معا، وتوضع في زجاجة، وترج جيدا قبل كل مرة تغسلين فيها شعركِ.

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