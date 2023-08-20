«سترة الخراف» للأميرة ديانا في مزاد علني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دار «سوذبيز»، أمس السبت، عن طرح سترة شهيرة للأميرة ديانا للبيع في مزاد علني نهاية أغسطس الجاري، وهي عبارة عن سترة من الصوف حمراء منقوشة بمجموعة من الخراف البيضاء يتخللها واحد أسود، التي ارتدتها ديانا سبنسر عام 1981، بعد وقت قصير من خطوبتها من الأمير تشارلز، وفقا لـ«فرانس برس».

وتُعرض السترة التي أطلق عليها «الخروف الأسود» والتي قدرها الخبراء بسعر بين 52300 و91600 دولار، في مزاد يتمحور على مشاهير الموضة، تقيمه دار مزادات «سوذبيز» في نيويورك عبر الإنترنت بين أغسطس و14 سبتمبر.



سترة «الخروف الأسود» للأميرة ديانا في المزاد العلني بـ50 ألف دولار

وهذه القطعة من تصميم سالي موير وجوانا أوزبورن اللتين أسستا قبل ثلاث سنوات منذ ذلك علامتهما التجارية «وورم أند ووندرفول» (Warm and Wonderful).

تجسيد لخلود ذوق ديانا

بعد بضعة أسابيع من نشر صور لديانا مرتديةً هذه السترة، تلقت موير وأوزبورن كتاباً من قصر باكنغهام يُعلِمهما بأن أميرة ويلز المستقبلية ألحقت ضرراً بالقطعة، واستفسرت الرسالة الملكية من المصمّمتين عمّا إذا كانتا تستطيعان تصليحها أو تأمين بديل منها، وبالفعل أنجزت صاحبتا «وورم أند ووندرفول» نسخة جديدة من السترة، فتسلمّتا رسالة شكر من السكرتير الخاص للأميرة المستقبلية.

وبعد أن أصبحت ديانا أميرة ويلز رسميا، في العام 1983 ارتدت السترة مع جينز أبيض أنيق.، وبعد نحو 40 عاماً، اقترح مدير علامة «روينغ بليزرز» (Rowing Blazers) جاك كارلسون على المصممتين الأساسيتين إقامة شراكة معهما وطلب الحصول على براءة اختراع لتصميم السترة الشهيرة تتيح له إنتاجها ضمن ماركته.

حضور طاغٍ للأميرة ديانا مع انطلاق مهرجان «ساندانس»

ولاحظت «سوذبيز» أن إقبال المستهلكين عليها كان كبيراً، ورأت فيها تجسيداً لخلود ذوق ديانا وتأثيرها على الثقافة الشعبية، أما الستر الأولى التالفة التي ارتدتها ديانا، فعثرت عليها جوانا أوزبورن في مارس 2023 في صندوق بمخزنها.

وأوضحت «سوذبيز» أن «تدقيقاً معمّقاً في حال السترة والأضرار التي لحقت بكمها ومقارنات مع صور من عام 1981» أتاحت التأكد من أنها السترة الأصلية «التي ارتدتها الأميرة ديانا قبل أكثر من 40 عاماً».