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4 تمرينات رياضية لشد الجسم في المنزل (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 01:31 مساء
4 تمرينات رياضية لشد الجسم في المنزل (صور)
تمرين شد الظهر. (أرشيفية: الإنترنت)
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 بإمكانك الحصول على نتيجة رائعة لشد الجسم وأنت في المنزل من دون الذهاب إلى الصالة الرياضية، حيث يمكنك اعتماد تمرينات الحائط التي تساعد على تقوية العضلات وزيادة مرونة الجسد. وفيما يلي نقدم لك أربعة تمارين لشد الجسم في المنزل، وذلك وفق «الجميلة». 

تمرين شد الظهر
هذا التمرين أقرب كثيرا إلى تمرين الحائط السابق، ويمكن اعتماده عن طريق الوقوف بلطريقة نفسها، ولكنك ستضع اليدين في زاوية شبه قائمة بحيث يلامس الكوعين الحائط، وستقوم بشد ظهرك مع الانحناء قليلا بصدرك للأمام، ومن الممكن رفع الأقدام بالتبادل لزيادة فعّالية التمرين.

تمرين تقوية عضلات الكفين 
إذا كنت من الأشخاص الذين يجلسون أمام الكمبيوتر كثيرا، فحتما لديك بعض المشاكل في الكفين، ويمكن تقوية عضلات وأعصاب هذه المنطقة بهذا التمرين من خلال الوقوف أمام الحائط وإسناد كفيك، والقيام بالضغط بصدرك للأمام قليلا ذهابا وإيابا، وتكرار  تلك الحركة كلما شعرت بآلام في الذراعين والكفين.

- تمارين للوجه تجعلك تبدين أصغر سنا
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تمرين الجلوس في الهواء
كبديل عن تمرين السكوات، اعتمد تمرين الحائط بالجلوس في الهواء، بحيث تقوم بفرد ظهرك على الحائط مع رفع اليدين، وثني الركبتين وكأنك تجلسي على كرسي، كرر هذا التمرين عدّة مرات في اليوم، وفي كل مرة اعتمد وقتا أطول لتنفيذه.

تمرين رفع القدمين لأعلى
يساعد هذا التمرين بشكل كبير على تدفق الدم بصورة أفضل في منطقة القدمين، خاصة إذا كنت من الأشخاص الذين يجلسون أو يقفون كثيرا على أقدامهم.

ولتنفيذه مدد ظهرك على الأرض المستوية، واقترب من الحائط، ثم ارفع قدميك بحيث يأخذ الجسم وضعية زاوية قائمة، واترك القدمين مرفوعة لعدّة الدقائق.

ولزيادة فاعلية التمرين افتح زاوية القدم، بحيث تشعر بشد العضلات في منطقة الفخذين، كرر هذا التمرين عدّة مرات في اليوم.

تمرين تقوية عضلات الكفين. (أرشيفية: الإنترنت)
تمرين تقوية عضلات الكفين. (أرشيفية: الإنترنت)
تمرين الجلوس في الهواء. (أرشيفية: الإنترنت)
تمرين الجلوس في الهواء. (أرشيفية: الإنترنت)
تمرين رفع القدمين لأعلى. (أرشيفية: الإنترنت)
تمرين رفع القدمين لأعلى. (أرشيفية: الإنترنت)
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