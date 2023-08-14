بلسم جوز الهند والكاكا لترطيب الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

يحتاج شعرك إلى العناية المستمرة والكاملة وذلك من أجل الحصول على شعر جميل وجذاب، وعلى الرغم من تعدد نوعيات الشعر إلا أن كل نوع من أنواع الشعر في حاجة إلى بلسم الشعر من أجل إضافة اللمعان والرطوبة إليه وحمايته من الجفاف، لذلك تقدم لك طرق إعداد بلسم طبيعي في المنزل لشعر صحي وقوي تعلميه معنا وفقا لموقع «لهن».

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بلسم الكاكا

- فوائد هذا البلسم تتمثل في أن الكاكا من الثمار المحتوية على عديد الفيتامينات مثل فيتامين (أ، ب، ج) والتي تحسن من نمو الشعر بالإضافة إلى منحه النعومة والانسيابية، أما العسل فهو يمنح الشعر الترطيب اللازم لحمايته من الإصابة والجفاف وبالتالي حمايته من التقصف والتكسير.

طريقة التحضير

- نخلط مقدار ثمرة من الكاكا المهروسة مع خمس ملاعق كبيرة من العسل وسبع قطرات من زيت اللافندر مع ملعقة صغيرة من الروزماري المطحون مع ست ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو ونمزجهم بشكل جيد حتي نحصل على خليط متجانس ومتماسك.

- نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع تركه لمدة 15 دقيقة.

- نشطف الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر.

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بلسم حليب جوز الهند

- يتميز هذا البلسم باحتوائه على حليب جوز الهند والذي يقوم بترطيب الشعر وحمايته من الإصابة بالجفاف.

طريقة التحضير

- نضيف مقدار أربع ملاعق كبيرة من العسل على ثماني ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من ماء الورد مع ٢ كبسولة من فيتامين هـ ونمزجهم بشكل جيد.

- نضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونترك الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم نشطف الشعر بعدها بالماء البارد والشامبو.